Kostnaður forsetaembættisins vegna opinberra heimsókna forsetans frá embættistöku nemur yfir tuttugu milljónum króna en enn eiga eftir að berast reikningar vegna Finnlandsferðar. Alls hafa um hundrað og tuttugu fyrirtæki og stofnanir verið með forsetanum í för. Sum þeirra hafa farið í allar ferðirnar nema eina.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands hefur farið í fjórar opinberar heimsóknir frá embættistöku í ágúst 2024.
Kostnaður vegna fyrstu ferðarinnar samkvæmt upplýsingum frá forsetaembættinu, sem var ríkisheimsókn til Kaupmannahafnar á síðasta ári, nam alls um 4,8 milljónum króna. Þar af voru fargjöld um sjö hundruð og áttatíu þúsund krónur og dagpeningar um fjögur hundruð þúsund. Þá er annar kostnaður eins og leiga, veitingar, listafólk gjafir og blómakrans um 3,5 milljónir króna.
Opinber heimsókn forsetans til Noregs í apríl á þessu ári kostaði samtals um 6,9 milljónir króna. Þar af voru fargjöld um milljón. Annar kostnaður var um 5,3 milljónir.
Forsetinn fór í opinbera heimsókn til Svíþjóðar í maí á þessu ári og kostaði sú ferð alls um 7,5 milljónir króna. Fjórða ferð forsetans til Finnlands í október kostaði svo alls um 1,5 milljónir króna en enn eiga eftir að að koma reikningar sem falla undir annan kostnað, sem er langstærsti kostnaðarliðurinn.
Af þeim reikningum sem liggja fyrir hafa ferðirnar fjórar því kostað 20,7 milljónir króna. Til samanburðar kostuðu sömu fjórar ríkisheimsóknir Guðna Th. Jóhannessonar fyrrum forseta á árunum 2017 og 2018 að núvirði um 30 milljónir króna.
Ýmsir listamenn voru í för með forsetanum í för þannig skemmti Ari Eldjárn grínisti gestum í móttöku í Kaupmannahöfn og Ósló. Meðlimir íslenska kokkalandsliðsins elduðu fyrir gesti í Danmörku. Vigdís Hafliðadóttir leik- og söngkona skemmti gestum í Stokkhólmi. Þá skemmti söngkonan GDRN í móttöku í Helsinki.
Íslandsstofa sá um að kynna ferðir forsetans fyrir fyrirtækjum og stofnunum og hafa alls 118 fyrirtæki fylgt með í ferðum forsetans sem sérstakar viðskiptasendinefndir.
Embætti forseta Íslands tekur ekki þátt í ferðakostnaði þess vegna.
Landsvirkjun, Veitur, Grænvangur, Kerecis og Samtök iðanaðarins fóru í þrjár ferðir forsetans af fjórum. Fimmtán fyrirtæki fóru í tvær ferðir. Þeirra á meðal er auglýsingastofan Pipar, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Icelandair, Marel, Eimskip og Efla. Meðal fyrirtækja sem hafa farið í eina ferð með forsetanum eru Ölgerðin, Arion banki, Landsbankinn Río Tinto og Alvotech.