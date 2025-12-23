Íslenskur karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í Medellín í Kólumbíu, grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára gamalli stúlku. Meint brot átti sér stað aðfaranótt 6. desember síðastliðinn.
Greint er frá málinu á fjölmörgum kólumbískum vefmiðlum, þar á meðal Semana, Tele Medellín, El Colombiano og El Tiempo, sem allir byggja á upplýsingum frá saksóknaraembættinu (Fiscalía General de la Nación.)
Íslendingurinn er nafngreindur á vefmiðlum ytra og kemur þar fram að hann heiti Högni Kjartan Þorkelsson og sé ferðamaður frá Íslandi.
Samkvæmt yfirvöldum í Kólumbíu hafði Högni Kjartan samband við stúlkuna í San Diego-hverfinu í miðborg Medellín og bauð henni peninga í skiptum fyrir kynmök, áður en hann fór með hana í íbúð í Simón Bolívar-hverfinu í vesturhluta borgarinnar, þar sem kynferðisofbeldið á að hafa átt sér stað.
Hann var handtekinn skömmu eftir atvikið, eftir að stúlkan slapp úr íbúðinni og leitaði til lögreglu.
Samkvæmt skýrslum saksóknaraembættisins í Kólumbíu (Fiscalía General de la Nación) var stúlkan beitt kynferðislegu ofbeldi, og í sumum fréttum er einnig minnst á líkamlegt ofbeldi, svo sem barsmíðar.
Lögð var fram ákæra á hendur Högna Kjartani í gærdag, fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn ólögráða einstaklingi.
Fram kemur að Högni Kjartan neiti sök í málinu. Dómarinn féllst þó á kröfu saksóknara og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald í þágu rannsóknarhagsmuna.
Í grein Semana kemur fram að fangelsið sem Högni Kjartan er vistaður í sé alræmt fyrir slæmar aðstæður, það sé yfirfullt og þrengslin slík að fangar neyðist til að sofa á gólfinu, ofan á pappakössum, eða þá standandi.
Engar upplýsingar hafa komið fram um tengsl Högna Kjartans við stúlkuna fyrir atvikið, en í sumum fréttum er minnst á að hann hafi haft samband við hana í gegnum samfélagsmiðla. Þá hafa engar frekari upplýsingar komið fram um bakgrunn Högna Kjartans eða hvort hann hafi áður komið við sögu lögreglu.