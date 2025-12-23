Glódís framlengir samninginn við Bayern Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 14:16 Glódís Perla mun búa áfram í Bæjaralandi næstu árin. Íslenski landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir hefur framlengt samning sinn við Þýskalandsmeistara Bayern Munchen til ársins 2028. Glódís gekk til liðs við Bayern árið 2021 og hefur verið fyrirliði liðsins frá því 2024. Á fjórum tímabilum í Bæjaralandi hefur hún orðið Þýskalandsmeistari þrisvar, bikarmeistari og Ofurbikarmeistari, ásamt því að spila á hverju tímabili í Meistaradeild Evrópu. Á síðasta ári var hún eini miðvörðurinn af þrjátíu leikmönnum sem hlutu tilnefningu til Gullboltans, verðlaun sem veitt eru besta knattspyrnufólki heims. Glódís var kjörin Íþróttamaður ársins af samtökum íþróttafréttamanna á síðasta ári og er aftur tilnefnd til verðlaunanna í ár, eftir að hafa orðið tvöfaldur meistari með Bayern í vor og leitt íslenska landsliðið á Evrópumótinu í Sviss í sumar. Mikil gleði ríkir nú í Munchen því Bayern hefur lagt mikið í kvennaliðið upp á síðkastið. Nýlega var tilkynnt um nýjan heimavöll sem verður tekin í notkun á næsta ári og Glódís er þriðji lykilleikmaður liðsins sem skrifar undir framlengdan samning upp á síðkastið. Pernille Harder og Magdalena Eriksson krotuðu einnig undir. Framlengt því hún er framlenging af þjálfaranum Yfirmaður íþróttamála hjá liðinu sparar heldur ekki stóru orðin þegar talað er um fyrirliðann. „Þessi framlenging var algjört forgangsatriði hjá okkur“ sagði Francisco De Sá Fardilha. „Mikilvægi hennar sést í hverjum einasta leik. Hvernig hún skipuleggur vörnina, stýrir línunni, skallar boltann og gefur hann frá sér, ásamt því að leiðbeina öllum leikmönnum. Hún er eins og framlenging af þjálfaranum, inni á vellinum“ bætti hann við. Hefur vaxið í fyrirliðahlutverkinu „Ég er mjög stolt og glöð að hafa verið hluti af þessu liði svona lengi og hlakka til að halda því áfram. Liðsandinn hér og andrúmsloftið er engu líkt. Ábyrgðin sem fylgir því að vera fyrirliði hefur hjálpað mér að vaxa, bæði sem leikmaður og manneskja. Við erum metnaðarfullt lið og viljum halda okkur á toppnum í Þýskalandi en stíga einnig framfaraskref í Meistaradeildinni“ sagði Glódís eftir að hafa skrifað undir samninginn. Þýski boltinn Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Íslenski boltinn Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Kansas frá Kansas til Kansas Sport Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Fleiri fréttir Kongóliðar byrja á sigri Glódís framlengir samninginn við Bayern Chelsea setur sig í samband við Semenyo Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist „Svona lítur frábær ákvörðun út“ Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Salah færði Egyptum draumabyrjun Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Neres hetja Napoli í Sádi-Arabíu Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjá meira