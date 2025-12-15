Glódís Perla Viggósdóttir og félagar Bayern München hafa fengið að spila einhverja leiki á Allianz-leikvanginum en hann telst þó ekki vera heimavöllur liðsins. Nú eru konurnar í þýska meistaraliðinu hins vegar að fá nýjan leikvang.
Kvennalið Bayern er að flytja frá Bayern Campus, sem rúmaði aðeins 2500 áhorfendur, yfir á glænýjan heimavöll í Sportpark í Unterhaching. Sá leikvangur verður með fimmtán þúsund sætum.
Sportpark Stadion hefur verið heimavöllur SpVgg Unterhaching en liðið leikur nú í fjórðu efstu deild, Regionalliga Bayern, eftir að hafa fallið úr 3. Liga á síðasta ári.
Félagið frá úthverfi München er þekkt fyrir að hafa leikið í Bundesligunni í tvö tímabil um aldamótin, en hefur ekki komist aftur í efstu deild síðan það féll tímabilið 2000/01. Bayern hefur engu að síður alltaf haldið uppi faglegum tengslum við nágranna sína í úthverfinu og fjárfest í félaginu bæði fjárhagslega og með samningum um leikmannaþróun.
View this post on Instagram A post shared by The Rise of Women‘s Football (@theriseofwomensfootball)
Bayern Campus hefur verið heimavöllur kvennaliðsins frá árinu 2017 eða frá því að hann var byggður fyrir konurnar og unglingafélag liðsins.
Kvennalið Bayern spilar stundum á Allianz Arena, en þangað mættu rúmlega fimmtán þúsund áhorfendur á leik í Meistaradeild kvenna gegn Arsenal um miðjan nóvember.
Samkvæmt Kicker keypti Bayern leikvanginn fyrir um 7,3 milljónir evra en upphæðin var lækkuð lítillega vegna byggingargalla. Félagið tekur formlega við honum 1. janúar 2026, ásamt viðbótaraðstöðu fyrir aftan norðurstúkuna, sem verður endurbyggð í framtíðinni.
Verðið var rétt yfir milljarður í íslenskum krónum.
Þetta er risastórt skref fram á við fyrir liðið og stuðningsfólk þess enda meira pláss, betri innviðir og alvöru heimavöllur fyrir kvennaknattspyrnu í fremstu röð.