Forsætisráðuneytið varði tæpum þremur milljónum í kaup á þjónustu almannatengla í fyrra. Í ár hefur sambærilegur kostnaður ráðuneytisins hins vegar aðeins numið rúmri milljón. Bæði í ár og í fyrra keypti ráðuneytið samskiptaþjónustu af ráðgjafafyrirtækinu Aton ehf. Á sama tímabili hefur innviðaráðuneytið varið litlu sem engu í slíka þjónustu, en réði þó sama fyrirtæki til þjónustu í tengslum við eitt verkefni í fyrra.
Þetta kemur fram í svari ráðuneytanna við fyrirspurn fréttastofu en Vísir hefur fjallað um kostnað stjórnarráðsins vegna ráðgjafaþjónustu af slíkum toga undanfarna daga.
Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra þar til í apríl í fyrra þegar hún hætti og fór í forsetaframboð. Bjarni Benediktsson tók við forsætisráðuneytinu þann 10. apríl og var forsætisráðherra þar til ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við völdum 21. desember í fyrra.
Í svari ráðuneytisins segir að á öðrum ársfjórðungi þessa árs hafi ráðuneytið greitt Aton 1.072.000 fyrir samskiptaráðgjöf. Í fyrra greiddi sama ráðuneyti hins vegar sama fyrirtæki 2.908.152 krónur fyrir þjónustu sína. Óskað var eftir svörum um hvaða almannatengslafyrirtækjum ráðuneytið hafi keypt þjónustu á árinu og hvers eðlis veitt þjónusta hafi verið og fyrir hvaða verkefni. Ekki er hins vegar útlistað nánar í svari ráðuneytisins sérstaklega vegna hvaða verkefna samskiptaþjónusta var veitt.
Þá hefur Innviðaráðuneytið ekki varið krónu í kostnað vegna almannatenglaþjónustu í ár, en í fyrra keypti sama ráðuneyti slíka þjónustu fyrir tæpa milljón. Ráðuneytið keypti þjónustu af ráðgjafafyrirtækinu Aton í fyrra í tengslum við mótun borgarstefnu, en framkvæmdastjóri fyrirtækisins var skipaður formaður starfshóps um mótun borgarstefnu árið 2022 í ráðherratíð Sigurðar Inga Jóhannssonar, formanns Framsóknarflokksins.
Fram kemur í svari innviðaráðuneytisins að á yfirstandandi ári hafi ráðuneytið ekki keypt almannatenglaþjónustu. Í fyrra hafi ráðuneytið hins vegar greitt fyrirtækinu Aton, áður Aton JL, 987.000 krónur vegna ráðgjafar og vinnu við undirbúning skýrslu starfshóps um mótun borgarstefnu. „Ingvar Sverrisson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, var skipaður formaður starfshóps um mótun borgarstefnu árið 2022 af þáverandi innviðaráðherra. Skýrsla starfshópsins var gefin út í júní 2024,“ segir í svari ráðuneytisins.