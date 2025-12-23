Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. desember 2025 11:20 Hundinum var komið í umsjón annars. Vísir/Getty Einstaklingur var sektaður um 240 þúsund krónur fyrir að beita hund ofbeldi, þar á meðal að sparka ítrekað í hann. Mast sektaði fjölda dýraeigenda fyrir vanbúnað en vegna þess þurfti að aflífa fjölda dýra. Viðkomandi hafði tímabundið umráð yfir hundatík. Hann gerðist sekur um að kippa í taum tíkarinnar, traðka með fæti á höfði og sparka að lokum ítrekað í vinstri síðu og búk hennar. Eigandi hundsins féllst á að hundinum væri komið í hendur annarra. Þetta kemur fram í nýbirtum stjórnvaldsákvörðunum Mast í dýravelferðarmálum. Ákvarðanirnar voru teknar í ágúst, september og október. Annar umráðamaður hunds var síðan sektaður um 270 þúsund krónur fyrir að draga fram úr hófi með að fara með hann til dýralæknis. Hundurinn var að lokum aflífaður. Einnig taldi Mast að brotið hefði verið á velferð kattar, til að mynda með vanfóðrun. Eigandanum var gert að greiða 195 þúsund króna sekt og var kettinum komið í hendur annarra. Kalla þurfti til lögreglu til að fjarlægja snáka af heimili manns. Maðurinn var síðar kærður til lögreglu enda er ekki heimilt að flytja snáka inn til landsins. Nautgripabóndi var einnig sektaður um 520 þúsund krónur fyrir að brjóta á velferð nautgripa með vanfóðrun þeirra og fyrir að fresta því of lengi að leita til dýralæknis vegna sjúkra eða slasaðra dýra. Þá var sauðfjárbóndi sviptur vörslum bústofns síns. Mast taldi að hann skorti bæði getu, hæfni og ábyrgð til að halda um féð en því var öllu slátrað. Matvælastofnun Gæludýr Hundar Kettir Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Innlent Skapari Call of Duty lést í bílslysi Erlent Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Innlent Hiti geti mest náð átján stigum Veður Fleiri fréttir Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ „Þetta hefur verið þungur tími“ Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Sjá meira