Fótbolti

Einn leik­maður með samning og völlurinn ó­lög­legur

Sindri Sverrisson skrifar
Leikmenn Strömmen settu á sig gullhatta eftir að hafa komist upp í norsku B-deildina en það á eftir að koma í ljós hverjir þeirra munu í raun og veru spila þar. Strommen IF

Það ætti að ríkja mikil gleði og eftirvænting innan norska knattspyrnufélagsins Strömmen, eftir að liðið vann sig upp í næstefstu deild, en í staðinn ríkir mikil óvissa þar sem aðeins einn leikmaður er samningsbundinn félaginu og heimavöllurinn stenst ekki kröfur deildarinnar.

Norski miðillinn TV 2 fjallar um þetta og ræddi við hinn 26 ára gamla framherja Luka Fajfric sem er eini leikmaðurinn sem nú er samningsbundinn Strömmen.

Jólaósk Fajfric var að félagið næði að landa nýjum þjálfara og sá var einmitt kynntur til leiks í dag, Svíinn Jens Wedeborg. Hann kemur í stað Örjan Heiberg sem ákvað að kveðja eftir að hafa komið Strömmen upp um deild, til að taka við Bryne.

„Ekki séð neitt þessu líkt í norskum fótbolta“

Þrír mánuðir eru í að leiktíðin í Noregi hefjist og ljóst að Wedeborg mun hafa nóg fyrir stafni, sem og forráðamenn Strömmen sem þurfa nú að safna í lið og glíma jafnframt við það að flóðlýsing og gervigras á heimavelli félagsins stenst ekki kröfur norsku B-deildarinnar.

„Ég hef ekki séð neitt þessu líkt í norskum fótbolta,“ sagði Petter Bö Tosterud, sérfræðingur TV 2, og bætti við að Strömmen byrjaði svo sannarlega í mikilli brekku.

Framherjinn Fajfric, sá eini samningsbundni, hefur aldrei spilað á svo háu getustigi en hlakkar til og er viss um að allt fari vel.

„Þetta er vissulega mjög óvenjulegt en ég hef ekki áhyggjur. Þó að þetta líti illa út á pappír þá hef ég trú á stjórninni og félaginu. Undirbúningstímabilið er langt í Noregi og við höfum góðan tíma til að leysa það sem þarf að leysa,“ sagði Fajfric.

„Ég hlakka ótrúlega mikið til og hef hugsað um þetta lengi. Þetta hefur verið langt ferðalag hjá mér, frá því að spila í 9. og 5. deildinni. Þetta sýnir að það borgar sig að leggja mikið á sig,“ sagði Fajfric sem býst við því að nokkur kunnugleg andlit verði áfram með honum í Strömmen á næstu leiktíð, þegar búið verði að finna út úr samningsmálum nú þegar búið er að ráða þjálfara.

Norski boltinn

