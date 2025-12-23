Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist

Dagur Dan Þórhallsson fer úr sólinni á Flórída í kuldann í Kanada eftir viðburðarríkan vetur vestanhafs. Erfitt reyndist að vera hinum megin á hnettinum þegar móðir hans greindist með krabbamein en föðurhlutverkið hefur á sama tíma verið honum þroskandi.
Dagur Dan samdi við Orlando City í MLS-deildinni fyrir þremur árum síðan og spilað þar við góðan orðstír. Kominn var tími á breytingu en aðeins aðrar forsendur blöstu við honum við ákvarðanatökuna nú en þá, eftir þroskandi tíma á Flórídaskaga.
„Það eru komin kona, barn og hundur. Þannig að maður getur ekki bara tekið ákvarðanir fyrir sjálfan sig núna heldur hugsa um heildarmyndina. Hvað virkar fyrir mig, og barnið og konuna og svona. Montreal var nokkuð gott val, þegar ég var að velja á milli,“ segir Dagur Dan í Sportpakkanum á Sýn í gær.
Föðurhlutverkið hafi gefið honum þroska.
„Maður hefur þroskast frekar hratt myndi ég segja. Maður getur ekki verið: Ég, um mig, frá mér, til mín heldur erum það við, heildin.“
Athygli vakti þegar Dagur fagnaði móður sinni, Önnu Margréti Einarsdóttur, til heiðurs eftir mark gegn Vancouver Whitecaps í október. Hún hafði greinst með krabbamein í brjósti en blessunarlega gengur bataferlið vel.
„Hún greindist með brjóstakrabbamein fyrir nokkrum mánuðum síðan og fór í aðgerð. Það kom frekar vel út, hún þurfti ekki að fara í lyfjameðferð en þarf að fara í geisla og eitthvað svoleiðis. Það fór betur en áhorfðist. Þetta var sjokk til að byrja með en svo fór þetta frekar vel,“ segir Dagur.
Var ekki erfitt að vera fastur úti þegar þetta kom upp?
„Jú. Ef þetta hefði verið á hærra stigi hefði maður örugglega flogið heim. Ég átti erfitt með þetta, þótt þetta hafi verið lítið og ég held það sé 99,9 prósent að ef þetta greinist snemma, þá er hægt að bjarga þessu og redda þessu. Maður svolítið fattaði hvað fótbolti skiptir rosalega litu máli þegar kom að þessu, fjölskyldunni. Þetta var smá erfitt, ég viðurkenni það,“ segir Dagur sem segir sérlega gott að hafa knúsað móður sína við heimkomu að tímabilinu loknu.
„Svo sannarlega. Gott að fá knús og matinn hennar mömmu. Að komast líka í pottinn, hún er með heitan og kaldan, enda íþróttafrík eins og ég. Svo við gerum það saman,“ segir Dagur Dan.
