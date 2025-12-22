Gaf fingurinn á Miklubraut Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. desember 2025 14:45 Ökumaðurinn ætlaði ekki að hleypa. Myndband þar sem má sjá ökumann pallbíls gefa öðrum ökumanni fingurinn á umdeildri aðrein við gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar hefur vakið mikla athygli og skiptast ökumenn í tvær fylkingar um það hvor var í rétti. Aðalvarðstjóri biðlar til fólks um að sýna hvert öðru tillitssemi. Myndbandinu er deilt á Facebook hópi ökumanna og er sjónarhorn ökumanns sem reynir að koma sér fremst og fram fyrir langa bílaröð með því að keyra umrædda aðrein. Ökumaður pallbíls hleypir viðkomandi hins vegar ekki fram hjá sér og nýtir aðreinina sjálfur, gefur svo ökumanninum fingurinn. Atvikið átti sér stað í gær. Miklar og heitar umræður hafa skapast um atvikið á Facebook þar sem fólk skiptist í tvær fylkingar um það hvor ökumaðurinn eigi réttinn í þessum aðstæðum. Annar hópurinn bendir á að aðreinina eigi einmitt að nýta í þetta, keyra hana alveg út á enda til þess að komast svo hinn á hina akreinina. Hinn hópurinn segist hinsvegar skilja vel pirring ökumanns pallbílsins, ökumenn á aðreininni eigi að fara af henni eins fljótt og auðið er yfir á hina akreinina. Eitt, tvö og þrjú að sýna tillitssemi Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að dæmið sé fyrst og fremst áminning til ökumanna um að sýna hvert öðru tillitssemi. Um algjört smámál sé að ræða með tilliti til umferðaröryggis. „Hann má alveg vera á þessari akrein og koma sér yfir á hina, sem fyrst þá akstursstefnu sem hann hyggst nota. Vandamálið er, og ég skil að það fari í taugarnar á mörgum, að þarna eru menn, oft á miklum hraða, að þruma fram hjá kyrrstæðri röð til að reyna að koma sér sem fyrst inn, þannig þeir sem eru kurteisir og bíða þurfa oft að horfa upp á kannski tíu til fimmtán bíla troða sér þarna inn,“ segir Árni. Aðreinin sem um ræðir er ekkert sérstaklega vinsæl.Já.is „Þarna er einn sem hefur koxað á þolinmæðinni og kemur bílnum sínum svona fyrir að það sé ekki hægt að komast fram hjá. Þetta er fáránlegt. Ekki gera þetta. En á móti kemur eiga ökumenn að reyna að komast sem fyrst inn á hina akreinina, um leið og þeir hafa tök á. Þetta er algjört smámál, það sem skiptir mestu máli er að fólk sýni hvert öðru tillitssemi.“ Hann bendir á að umferðin sé einkar þung þessa dagana svo stuttu fyrir jól. Þar skipti þolinmæðin og velvild til annarra í umferðinni öllu máli. Aðreininni sem um ræðir hafi verið komið fyrir af veghaldara til að koma ökumönnum yfir sem taki vinstri beygju frá Kringlumýrarbraut og yfir á Miklubraut. „Og ætlast til að þú hafir þetta pláss, hvað er þetta, um tvö hundruð metrar minnir mig til að koma þér inn á akreinina. Hvar þú gerir það er í sjálfu sér ekkert í lögum, það er ekkert í lögum sem segir að þú eigir að nota alla akgreinina, það eina sem stendur er að þú eigir að koma þér sem fyrst inn á þá akrein sem þú ætlar að nota. En svo ertu líka með fjórðu grein umferðarlaga sem kemur inn á tillitssemi. Þannig þeir sem eru kyrrstæðir í röð eiga að sýna tillit, þetta virkar í báðar áttir. Umferðin þessa dagana er afar þung og það veitir ekki af tillitssemi."