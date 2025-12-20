Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Agnar Már Másson skrifar 20. desember 2025 23:44 Í skúffunni má sjá glitta í ljósmynd af Trump. Oljóst er hvers vegna þetta tiltekna skjal hefur verið fjarlægt. X Hið minnsta sextán skrár hafa verið fjarlægðar af opinni vefsíðu bandaríska dómsmálaráðuneytisins sem höfðu verið opinberaðar í gær í tengslum við barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Þar á meðal hefur skjal sem sýndi ljósmynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta horfið af vefsíðu ráðuneytisins, en ekki liggur fyrir hvers vegna. Skjölin sextán voru aðgengileg í gær, að sögn AP, og sýndu meðal annars málverk af nöktum konum. Ein skrá var ljósmynd er sýndi stafla af ljósmyndum á skenk og í skúffum. Þar mátti sjá ljósmynd af Trump ásamt Epstein, Melaniu Trump og Ghislaine Maxwell, sem lengi var samstarfskona Epsteins. Sjá einnig: Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Dómsmálaráðuneytið hefur ekki gefið upp hvers vegna skrárnar voru fjarlægðar eða hvort það hafi verið gert af ásettu ráði. Talsmenn ráðuneytisins hafa ekki tjáð sig. Ekki liggur fyrir hvað annað hefur verið tekið niður og hvers vegna. Demókratar í eftirlitsnefnd fulltrúadeildarinnar vöktu athygli á myndina sem hvarf í færslu á X og skrifuðu: „Hvað annað er verið að hylma yfir? Við krefjumst gagnsæis fyrir almenning í Bandaríkjunum.“ This photo, file 468, from the Epstein files that includes Donald Trump has apparently now been removed from the DOJ release.@AGPamBondi is this true? What else is being covered up? We need transparency for the American public. pic.twitter.com/3wYZAl2dse— Oversight Dems (@OversightDems) December 20, 2025 Skjölin sem birt voru í gær innihalda þúsundir ljósmynda og bæta í raun litlu við þær opinberu upplýsingar sem þegar liggja fyrir um Epstein og mál hans. Skjölin varpa ekki heldur frekara ljósi á tengingar hans við auðuga og áhrifamikla menn vestanhafs eða annarsstaðar í heiminum. Mál Jeffrey Epstein Bandaríkin Donald Trump Tengdar fréttir Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í gær þúsundir skjala sem tengjast máli Jeffreys Epstein, barnaníðingsins fræga og látna. Tiltölulega fljótt þótti þó ljóst að skjölin sem birt voru stæðust ekki væntingar margra um að varpa frekara ljósi á málið. 20. desember 2025 08:48 Epstein-skjölin birt Epstein-skjölin hafa verið birt á vefsíðu dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna. Birting skjalanna hafa valdið miklum usla vestanhafs en þau tengjast rannsóknum á barnaníðingnum Jeffrey Epstein. 19. desember 2025 23:16 Mest lesið Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Epstein-skjölin birt Erlent Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Erlent Fleiri fréttir Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Pútín sagður hafa valið Witkoff Gerðu umfangsmiklar árásir gegn ISIS í Sýrlandi Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Epstein-skjölin birt Draga tilvist neðanjarðarhafs á Títan í efa Réðust á skip úr skuggaflotanum þúsundir kílómetra frá Úkraínu Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Trump vill til tunglsins fyrir 2028 Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Evrópa samþykkir 90 milljarða evra lán til Úkraínu Rannsaka tengsl skotárásarinnar við annað morð Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Beita dómara ICC refsiaðgerðum vegna Ísrael Taka á kvenfyrirlitningu með sérstöku námskeiði fyrir drengi Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Frú Macron í klandri eftir ósmekkleg ummæli um femínista „Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Ekki hafi verið rétt að benda á Skandia-manninn sem morðingja Palme Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann Segir „evrópsk svín“ vilja hagnast á falli Rússlands Auðgaðist ævintýralega á svikum og prettum Eldur í Tívolí Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Bondi morðinginn formlega ákærður í 59 liðum Trump setur hafnbann á olíuskip á leið til og frá Venesúela Sjá meira