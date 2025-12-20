Jafnaldrarnir frá Akranesi og samherjarnir í íslenska landsliðinu í fótbolta, Hákon Arnar Haraldsson og Ísak Bergmann Jóhannesson, áttu misjöfnu gengi að fagna í dag.
Lille sigraði D-deildarlið Lusitanos, 0-1, í 64-liða úrslitum frönsku bikarkeppninnar.
Lille, sem er í 4. sæti frönsku úrvalsdeildarinnar, þurfti að sýna þolinmæði en eina mark leiksins kom á 80. mínútu. Marius Broholm skoraði þá eftir undirbúnings Hákonar.
Á þessu tímabili hefur Skagamaðurinn leikið samtals 22 leiki í öllum keppnum, skorað sex mörk og lagt upp fjögur.
Ísak Bergmann Jóhannesson var í byrjunarliði Köln sem tapaði á grátlegan hátt fyrir Union Berlin á heimavelli, 0-1.
Andras Schafer skoraði sigurmark gestanna þegar mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma. Gestirnir voru þá orðnir manni færri eftir að Rav van den Berg fékk rauða spjaldið á 85. mínútu.
Illa hefur gengið hjá Köln að undanförnu en liðið er án sigurs í síðustu sex deildarleikjum. Liðið er í 11. sæti með sextán stig eftir fimmtán leiki.