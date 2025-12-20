Afríkukeppnin verður haldin á fjögurra ára fresti

Frá og með 2028 verður Afríkukeppnin í fótbolta haldin á fjögurra ára fresti. Forseti Knattspyrnusambands Afríku (Caf), Patrice Motsepe, greindi frá þessu eftir fund framkvæmdastjórnar Caf í dag.
Frá 1968 hefur Afríkukeppnin jafnan farið fram á tveggja ára fresti en eftir mótið 2028 mun það fara fram á fjögurra ára fresti.
Aftur á móti verður þjóðadeild Afríku hleypt af stokkunum 2029 og verður haldin árlega.
Afríkukeppnin 2025 hefst í Marokkó á morgun og stendur fram til 18. janúar.
Afríkukeppnin 2027 verður haldin í Kenýu, Tansaníu og Úganda en ekki liggur enn fyrir hvar mótið 2028 fer fram.