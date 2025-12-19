„Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. desember 2025 22:30 Sigríður Dögg Auðunsdóttir er formaður Blaðamannafélagsins. Vísir/Vilhelm Formaður Blaðamannafélags Íslands segir nýjar aðgerir menningarmálaráðherra afar jákvæðar fyrir íslenska fjölmiðla og lýðræðið í heild. Verið sé að viðurkenn mikilvægt hlutverk blaðamennsku. Hún biðlar til samfélagsins að taka þátt í að styðja við íslenska fjölmiðla. „Við fyrstu skoðun eru þetta mjög jákvæðar aðgerðir fyrir íslenska fjölmiðla og lýðræðið í heild sinni. Þarna er verið að viðurkenna hlutverk blaðamennsku og fjölmiðla sem er mjög mikilvægt. Fjölmiðlar eru skilgreindir sem grunnstoð í samfélaginu. Öll orðræðan og orðanotkunin finnst mér mjög jákvæð og til marks um að stjórnvöld séu að öðlast skilning á þessu mikilvægi og það sem þurfi að gera,“ segir Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, kynnti í dag tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla. Með aðgerðunum ættu opinber framlög til einkarekinna fjölmiðla hér á landi að næstum tvöfaldast á þarnæsta ári en meðal annars verða umsvif Rúv á auglýsingamarkaði takmörkuð. Sigríður Dögg segir að í draumaheimi þyrftu fjölmiðlar ekki á styrkjum að halda en íslenskt fjölmiðlaumhverfi sé nú að ganga í gegnum mikið umbreytingartímabil. „Þarna er fyrirsjáanleiki, styrkir eru framlengdir til fimm ára, það hefur verið kallað eftir því. Mér finnst mjög jákvætt að þarna er verið að boða aðgerðir til að skattleggja samfélagsmiðla og tæknirisa. Það verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana enn þá betur.“ Taka á stóra bleika fílnum Forsvarsmenn einkarekinna fjölmiðla hér á landi hafa kallað eftir því að einhverjar skorður yrðu settar á Ríkisútvarpið vegna bágrar stöðu einkareknu miðlanna. „Þarna er verið að taka á, eins og það hefur verið kallað stóra bleika fílnum í herberginu, Rúv á auglýsingamarkaði en þó án þess að skerða tekjur Rúv. Það sem við höfum líka kallað eftir að það verði tekið á þessu með einhverjum hætti, það hefur verið ákall frá öðrum miðlum en um leið er ekki verið að skerða auglýsingatekjurnar með þeim hætti að það sé hætta á að auglýsingarnar fari úr landi,“ segir Sigríður Dögg. https://www.visir.is/g/20252819937d Þá hafi Blaðamannafélagið og fjölmiðla einnig lagt áherslu á afslátt af áskriftum fjölmiða. Hún tekur samt sem áður fram að samkvæmt nýlegu dæmi frá Danmörku virki slíkir afslættir ekki nógu vel og skili ekki nægilega miklu til fjölmiðlanna. „Svo söknum við þess að fá ekki styrkir í það sem við höfum verið að reyna koma á fót, styrktarsjóð fyrir sjálfstætt starfandi blaðamenn en þetta er allavega skref í rétta átt,“ segir hún. Biðlar til samfélagsins Sigríður kallar eftir því að almenningur og fyrirtæki taki einnig þátt í því að styrkja fjölmiðla. „Nú eru stjórnvöld búin að gera sitt og þá þarf samfélagið að stíga inn í þetta stóra verkefni líka,“ segir hún. „Við biðlum til atvinnulífsins að kaupa áskriftir handa starfsfólki hjá sér og auglýsa í auknum mæli á íslenskum miðlum og almenningur kaupi áskriftir vegna þess að það þarf að borga fyrir vandað fréttaefni og blaðamennsku, þetta er ekki ókeypis.“ Fjölmiðlar Ríkisútvarpið Sýn Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fleiri fréttir Svona á að raða í uppþvottavélina „Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Talinn hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Íslendingar lentu í alvarlegu slysi í Suður-Afríku Stóraukið fjármagn til Frú Ragnheiðar Standi ekki til að leggja niður Rás 2 þrátt fyrir boðaða heimild Bæta hjóla- og göngustíga í Breiðholti, Grafarholti og í Elliðaárdal Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Sjá meira