Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa undirritað nýjan heildarsamning um meðferðir við fíknisjúkdómum og er hann sagður marka tímamót í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Meðferð við spilafíkn er í fyrsta sinn niðurgreidd af Sjúkratryggingum.
Samningurinn byggir á fjórum eldri samningum og felur í sér innleiðingu nýrrar dagdeildarmeðferðar á göngudeildum, sem verður sveigjanlegri en áður hefur verið. Þetta er sagt munu bæta aðgengi að meðferð og auka jafnræði.
„Þetta er tímamótasamningur. Það er í fyrsta skipti gerður einn heildarsamningur í stað fjögurra áður og hann er líka til lengri tíma en áður, til fjögurra ára. Síðast en ekki síst er verið að auka fjárveitingar til þessa samnings úr 1,5 milljörðum upp í rúmlega tvo þannig að þarna eru gríðarleg tækifæri,“ sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra að lokinni undirritun.
Þá verður fíknimóttaka SÁÁ efld með það að leiðarljósi að bæta forgangsröðun í meðferð, barna- og fjölskylduþjónusta verður efld og verður meðferð vegna spilafíknar niðurgreidd í fyrsta sinn.
„Spilafíkn hefur ekki verið inni í samningunum við sjúkratryggingar áður. Við höfum veitt meðferð vegna spilafíknar í mörg, mörg ár en SÁÁ hefur bara greitt fyrir hana sjálft,“ segir Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ.
Hvað þýðir þetta fyrir þá sem þurfa að leita sér þessarar hjálpar?
„Það er fyrst og fremst viðurkenningin á að þetta er sjúkdómur og þetta er hluti af þeirri þjónustu sem SÁÁ býður upp á.“
Þorsteinn Þorkelsson hjá Landsbjörgu og Ingvar Örn Ingvarsson hjá Rauða krossi Íslands skrifuðu nýverið sameiginlega grein í Morgunblaðið í nafni Íslandsspila. Í stað þess að fjalla um ábyrgð sína á þeim spilakössum sem Íslandsspil eiga og reka, beina þeir athyglinni að einum fyrrverandi ráðherra málaflokks fjárhættuspila. Skrif þeirra eru augljóslega tilraun til að afvegaleiða umræðuna.
KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands) og SÁÁ (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann) standa saman að verkefni sem ætlað er að vekja athygli á spilavanda og hvetja einstaklinga sem þurfa á því að halda að leita sér viðeigandi aðstoðar.