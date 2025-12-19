Svona á að raða í uppþvottavélina Smári Jökull Jónsson skrifar 19. desember 2025 23:23 Það þarf ákveðna færni til að raða í uppþvottavél. Getty Skólastjóri Hússtjórnarskólans segir mikilvægt að borðbúnaði sé raðað rétt í uppþvottavél, til að spara orku og ná sem bestum þvotti. Sambandsráðgjafi segir verkaskiptingu á heimili oft koma upp í ráðgjöf en endurspegli þá önnur vandamál. Á samfélagsmiðlum má finna myndbönd þar sem fók sýnir hvernig á að raða í uppþvottavél. Já, eða hvernig á ekki að gera það. View this post on Instagram A post shared by Mark Christian Frankie & Lulu (@lovefromyourdads) Skólastjóri Hússtjórnarskólans segir algengustu mistökin þau að raða handahófskennt í vélina. Að raða rétt spari orku. „Það þarf helst að halda eins sortum saman,“ segir Marta María Arnarsdóttir sem raðað hafði í vél Hússtjórnarskólans skömmu áður. Marta María Arnarsdóttir er skólastjóri Hússtjórnarskólans.Vísir/Anton Brink „Litlir diskar raðast saman, skálarnar raðast saman þannig að maður reyni að ná þessu eins þétt og hægt er en þó á þann hátt að þetta þvoist vel.“ Mikilvægt að raða hnífapörum rétt Neðri hilla í vélunum er kjörin fyrir stærri hluti en sú efri fyrir glös og minni skálar. Svo eru það hnífapörin. „Hérna þarf maður helst að hafa gaffla og skeiðar saman, allt einhvern veginn sitt á hvað. Þannig þvæst það betur,“ segir Marta og nefnir dæmi að séu skeiðar hlið við hlið þá leggjast þær saman og vatn kemst ekki á milli. Þessu er síðan öfugt farið í uppþvottavélum sem eru með sérstaka hnífaparahillu. Þá þurfi eins hlutir að vera hlið við hlið til að koma sem mestu fyrir. Á að skola borðbúnaðinn? Einnig eru hlutir sem ekki er mælt með að fari í uppþvottavél heldur vaskaðir upp. Til dæmis plastbretti og áhöld úr tré. „Svo alls ekki hnífar því þeir missa mjög gjarnan bitið þegar þeir fara í uppþvottavélina,“ bætir Marta María við um leið og hún sýnir einn af beittari hnífum skólans. Einn angi umræðunnar er hvort skola eigi af borðbúnaði áður en hann er settur í. „Það eru tveir skólar í þessu. Nýjasti skólinn segir að það eigi ekki að skola of mikið heldur leyfa vélinni að vinna. Að því sögðu má ekki setja matarleifar í vélina, ekki leyfa hrísgrjónum eða kjúklingabitum að fara með inn í vél. Þá lendir maður í veseni með síuna.“ Sambandsráðgjafi segir uppþvottavélarnar geta endurspeglað annan vanda Hvernig raða skal í uppþvottavél getur varkið sterkar tilfinningar hjá fólki og jafnvel orsakað rifrildi í samböndum. Margrét Hanna sambandsráðgjafi segir verkaskiptingu inni á heimili oft vera til umræðu í ráðgjöf en endurspegli þá oftast annan vanda. „Það verður einmitt oft þannig að sá sem ræður svolítið hann vill að allir raði í uppþvottavélina nákvæmlega eins og sú manneskja raðar í vélina.“ Margrét Hanna starfar sem sambandsráðgjafi.Vísir/Anton Brink Það sem flestir myndu kalla smáatriði, eins og hvernig á að raða í uppþvottavél, verði að einhvers konar bitstein í sambandinu. Komið hafi til hávaðarifrilda vegna þess konar mála. Gott sé að skipta með sér verkum og allir þurfi að geta gefið eftir. „Það er kannski eitthvað annað grundvallaratriði að í sambandinu. Það eru ekki nógu góð samskipti og þá fer maður að pirra sig yfir öllu. Þá verður maður reiður yfir alls konar litlum hlutum sem skipta kannski engu máli á góðum degi,“ sagði Margrét að endingu. Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fleiri fréttir Svona á að raða í uppþvottavélina „Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Talinn hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Íslendingar lentu í alvarlegu slysi í Suður-Afríku Stóraukið fjármagn til Frú Ragnheiðar Standi ekki til að leggja niður Rás 2 þrátt fyrir boðaða heimild Bæta hjóla- og göngustíga í Breiðholti, Grafarholti og í Elliðaárdal Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Sjá meira