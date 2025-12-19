Innlent

Svona á að raða í upp­þvotta­vélina

Smári Jökull Jónsson skrifar
Það þarf ákveðna færni til að raða í uppþvottavél.
Það þarf ákveðna færni til að raða í uppþvottavél. Getty

Skólastjóri Hússtjórnarskólans segir mikilvægt að borðbúnaði sé raðað rétt í uppþvottavél, til að spara orku og ná sem bestum þvotti. Sambandsráðgjafi segir verkaskiptingu á heimili oft koma upp í ráðgjöf en endurspegli þá önnur vandamál.

Á samfélagsmiðlum má finna myndbönd þar sem fók sýnir hvernig á að raða í uppþvottavél. Já, eða hvernig á ekki að gera það.

Skólastjóri Hússtjórnarskólans segir algengustu mistökin þau að raða handahófskennt í vélina. Að raða rétt spari orku.

„Það þarf helst að halda eins sortum saman,“ segir Marta María Arnarsdóttir sem raðað hafði í vél Hússtjórnarskólans skömmu áður.

Marta María Arnarsdóttir er skólastjóri Hússtjórnarskólans.Vísir/Anton Brink

„Litlir diskar raðast saman, skálarnar raðast saman þannig að maður reyni að ná þessu eins þétt og hægt er en þó á þann hátt að þetta þvoist vel.“

Mikilvægt að raða hnífapörum rétt

Neðri hilla í vélunum er kjörin fyrir stærri hluti en sú efri fyrir glös og minni skálar. Svo eru það hnífapörin.

„Hérna þarf maður helst að hafa gaffla og skeiðar saman, allt einhvern veginn sitt á hvað. Þannig þvæst það betur,“ segir Marta og nefnir dæmi að séu skeiðar hlið við hlið þá leggjast þær saman og vatn kemst ekki á milli. 

Þessu er síðan öfugt farið í uppþvottavélum sem eru með sérstaka hnífaparahillu. Þá þurfi eins hlutir að vera hlið við hlið til að koma sem mestu fyrir.

Á að skola borðbúnaðinn?

Einnig eru hlutir sem ekki er mælt með að fari í uppþvottavél heldur vaskaðir upp. Til dæmis plastbretti og áhöld úr tré.

„Svo alls ekki hnífar því þeir missa mjög gjarnan bitið þegar þeir fara í uppþvottavélina,“ bætir Marta María við um leið og hún sýnir einn af beittari hnífum skólans.

Einn angi umræðunnar er hvort skola eigi af borðbúnaði áður en hann er settur í.

„Það eru tveir skólar í þessu. Nýjasti skólinn segir að það eigi ekki að skola of mikið heldur leyfa vélinni að vinna. Að því sögðu má ekki setja matarleifar í vélina, ekki leyfa hrísgrjónum eða kjúklingabitum að fara með inn í vél. Þá lendir maður í veseni með síuna.“

Sambandsráðgjafi segir uppþvottavélarnar geta endurspeglað annan vanda

Hvernig raða skal í uppþvottavél getur varkið sterkar tilfinningar hjá fólki og jafnvel orsakað rifrildi í samböndum. Margrét Hanna sambandsráðgjafi segir verkaskiptingu inni á heimili oft vera til umræðu í ráðgjöf en endurspegli þá oftast annan vanda.

„Það verður einmitt oft þannig að sá sem ræður svolítið hann vill að allir raði í uppþvottavélina nákvæmlega eins og sú manneskja raðar í vélina.“

Margrét Hanna starfar sem sambandsráðgjafi.Vísir/Anton Brink

Það sem flestir myndu kalla smáatriði, eins og hvernig á að raða í uppþvottavél, verði að einhvers konar bitstein í sambandinu. Komið hafi til hávaðarifrilda vegna þess konar mála. Gott sé að skipta með sér verkum og allir þurfi að geta gefið eftir.

„Það er kannski eitthvað annað grundvallaratriði að í sambandinu. Það eru ekki nógu góð samskipti og þá fer maður að pirra sig yfir öllu. Þá verður maður reiður yfir alls konar litlum hlutum sem skipta kannski engu máli á góðum degi,“ sagði Margrét að endingu.

