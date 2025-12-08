Íslenski landsliðsmaðurinn var í umræðunni um helgina eftir enn ein vonbrigðin hjá Fiorentina í Seríu A.
Ítalska stórblaðið Gazzetta dello Sport fjallar um svar Alberts Guðmundssonar við færslu þar sem hann skrifar um umtalaða vítaspyrnu sem Rolando Mandragora tók fyrir Fiorentona gegn Sassuolo um helgina.
Albert var sakaður um það að þora ekki að taka vítaspyrnuna og það af engum öðrum en þjálfara sínum.
Harðorð ummæli álitsgjafans og fyrrverandi knattspyrnumannsins Emanuele Giaccherini um Albert féllu líka á DAZN:
„Hann treysti sér ekki til að taka vítaspyrnuna, þetta ætti að vera áhyggjuefni fyrir Fiorentina. Þér er borgað fyrir að taka ábyrgð,“ sagði Giaccherini um Albert og vítið.
„Ég hef aldrei og mun aldrei neita að taka vítaspyrnu, ég hef alltaf tekið vítaspyrnur fyrir félagið án vandræða. Í gær tók annar leikmaður boltann og vildi taka spyrnuna og ég er ekki þannig manneskja að ég fari að rífast við liðsfélaga minn fyrir framan fullan leikvang,“ skrifaði Albert við færslu DAZN.
Blaðamaður Gazzetta dello Sport telur þó að Albert hafi verið að skjóta á annan en þennan umrædda álitgjafa.
„Í raun er hið óbeina svar leikmannsins þó fyrst og fremst skot á þjálfara sinn, Paolo Vanoli, sem sagði í lok leiksins í gær: ‚Vítaskyttan var Guðmundsson en hann vildi ekki taka spyrnuna, sá næsti var Mandragora og Kean, sem framherji sem hefur ekki skorað á þessu tímabili, vildi taka hana en það er ekki vandamálið',“ segir í færslu ítalska stórblaðsins.
„Orðaskipti Mandragora og Kean um hver ætti að taka vítaspyrnuna í gær féllu heldur ekki í kramið hjá félaginu og sérstaklega í lok leiksins undirstrikaði yfirmaður íþróttamála, Roberto Goretti, alvarleika atviksins: ‚Þetta er eitthvað sem mér líkar ekki og þetta er ekki einu sinni í fyrsta skipti sem við gerum þetta, þannig að mér líkar það tvöfalt verr',“ segir í færslu Gazzetta dello Sport.