Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. nóvember 2025 20:04 Alexandra og María komu báðar mikið við sögu í Íslendingaslagnum í Svíþjóð. Íslendingaliðin Linköping og Kristianstad mættust í 25. umferð sænsku úrvalsdeildar kvenna í fótbolta. Alexandra Jóhannsdóttir lagði upp mark en María Catharina Ólafsdóttir Gros gerði gott betur. Alexandra var á miðjunni hjá Kristianstad með Elísu Lönu Sigurjónsdóttur á vinstri vængnum. Hinum megin var svo María Catharina ein af tveimur framherjum Linköping. Alexandra lagði opnunarmark leiksins upp fyrir Mathilde Janzen og Alice Nilsson tvöfaldaði forystuna fyrir Kristianstad skömmu síðar. María minnkaði hins vegar muninn og staðan í hálfleik var 2-1. Linköping náði svo að jafna leikinn 2-2 þegar Lisa Björk setti boltann í netið eftir stoðsendingu Maríu. Alexandra og Elísa voru svo teknar af velli skömmu síðar þegar Kristianstad reyndi að hrista upp í sóknarleiknum og sækja sigurinn sem þær höfðu misst úr höndum sér. Leikurinn varð spennandi á lokamínútunum en 2-2 jafntefli varð niðurstaðan. Stigið er mun dýrmætara fyrir Linköping, sem lenti undir í leiknum og situr í fallsæti. Leikmenn Kristianstad, sem sitja í 6. sæti deildarinnar, munu hins vegar eflaust ganga ósáttir með aðeins eitt stig úr þessum leik, en ekkert alltof ósáttir því liðið hafði tapað þremur leikjum í röð fyrir þennan. Sænski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Enski boltinn „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Enski boltinn Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Fyrsta jafntefli Real Madrid Fanney sænskur meistari í fyrstu tilraun Sjá meira