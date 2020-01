Liverpool er í ansi góðri stöðu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar er þeir hafa leikið 22 leik.



Evrópumeistararnir unnu 2-0 sigur á erkifjendunum í Manchester United um helgina og þeir hafa ekki tapað leik í enska boltanum.



Liðið er með 64 stig eftir 22 leiki. Englandmeistarar Manchester City eru í öðru sætinu með 48 stig en hafa leikið 23 leiki.



Forystan því sextán stig og Liverpool á meira að segja leik til góða.



Margir hafa talað um undanfarin ár að franska deildin sé leiðinleg og þar séu yfirburðir PSG svo miklir.



Blaðamaðurinn John Bennett hjá BBC bendir hins vegar á áhugaverða staðreynd.





Liverpool’s lead at the top of the Premier League is double PSG’s lead at the top of Ligue 1 .



(And they have a game in hand).