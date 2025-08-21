Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Sindri Sverrisson skrifar 21. ágúst 2025 13:56 Jeremie Frimpong á við meiðsli að stríða. Getty/Robbie Jay Barratt Hollenski bakvörðurinn Jeremie Frimpong náði aðeins að spila einn leik með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta áður en hann meiddist. Hann missir af næstu leikjum liðsins. Frimpong var í byrjunarliði Liverpool í 4-2 sigrinum gegn Bournemouth síðasta föstudag, eftir að hafa sömuleiðis spilað gegn Crystal Palace í leiknum um Samfélagsskjöldinn og skorað mark. Hann mun hins vegar ekki spila meira með Liverpool fyrr en eftir landsleikjahléið í september, eftir að hafa tognað í læri í leiknum við Bournemouth. Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, staðfesti þetta í dag og var ánægður með ráðleggingar sjúkrateymisins um að taka Frimpong af velli á 59. mínútu. 🚨⚠️ Jeremie Frimpong will be out until the end of the international break, confirms Arne Slot.He won’t be available due to a hamstring injury. pic.twitter.com/Rnnxjx4z0g— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025 Frimpong missir af ansi mikilvægum leikjum því Liverpool mætir Newcastle á mánudagskvöld og á svo sannkallaðan stórleik við Arsenal sunnudaginn eftir það. „Sjúkrateymið hafði hárrétt fyrir sér þegar það sagði mér að taka Jeremie af velli því hann verður frá keppni fram yfir landsleikjahléið. Ég held ég hafi verið gagnrýndur fyrir að taka hann af velli en sjúkrateymið taldi hann glíma við vandamál í lærinu. Góð ákvörðun að taka hann af velli því annars hefði hann mögulega verið lengur frá keppni. Við búumst við honum aftur eftir landsleikjahléið,“ sagði Slot. Conor Bradley hefur einnig verið meiddur en Slot sagði hann hafa snúið aftur til æfinga með liðinu í dag. Joe Gomez er einnig kostur í stöðu hægri bakvarðar. Enski boltinn Mest lesið Magnús Eyjólfsson er látinn Sport Wirtz strax kominn á hættusvæði Enski boltinn Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Enski boltinn Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Enski boltinn Féll fimm metra við að fagna marki Fótbolti „Magnað að við séum enn að leita í vinskap hvors annars“ Handbolti „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Fótbolti Beittu sér fyrir keppnisbanni Ísraela: „Ekki fengið nógu marga með okkur í lið“ Körfubolti Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Fótbolti Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum Fótbolti Fleiri fréttir Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Wirtz strax kominn á hættusvæði Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Sjá meira