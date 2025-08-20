Arsenal að stela Eze frá Tottenham Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. ágúst 2025 20:24 Eberechi Eze er enn leikmaður Crystal Palace en fer líklegast til Arsenal áður en glugginn lokar. Getty/Justin Setterfield Eberechi Eze er á leiðinni til Arsenal eftir að fréttir bárust í kvöld af góðum gangi í viðræðum félagsins og leikmannsins við Arsenal. Fabrizio Romano sló því upp í kvöld að Arsenal væri á því að Eze vildi frekar fara til Arsenal en til Tottenham. Romano sagði síðan frá því að félögin væru búin að ná samkomulagi um kaupverð. Eze var kominn nálægt Tottenham en það lítur út fyrir að Arsenal sé nú að stela Eze frá Tottenham. Arsenal mun borga Crystal Palace sextíu milljón punda pakka fyrir Eze og bjóða Palace auðveldari bónusgreiðslur. Næst á dagskrá er að ná samkomulagi við Eze en fátt er sagt koma í veg fyrir það. Eze er öflugur leikmaður sem skoraði sigurmark Crystal Palace í bikarúrslitaleiknum í vor. 🚨🔴⚪️ Crystal Palace accept tonight £60m package from Arsenal for Eberechi Eze, agreement club to club done.Arsenal finalising contract terms with Eze with player keen on joining #AFC project.⏳🧨 pic.twitter.com/q77pkQ2JzT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025 Enski boltinn Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Enski boltinn Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Enski boltinn Heimta að Ísrael verði vísað úr keppni Fótbolti Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Íslenski boltinn Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Enski boltinn Á að reka umboðsmanninn á stundinni Enski boltinn Haukur Helgi meiddur og Almar kallaður inn í hópinn Körfubolti „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Íslenski boltinn Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Íslenski boltinn Fleiri fréttir Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Sjá meira