Þýski framherjinn Kai Havertz missti af stórum hluta síðasta tímabils og nú lítur út fyrir að Arsenal verði aftur án hans á næstunni.
Havertz er meiddur á hné en hann var ekki með á æfingu Arsenal í dag. Það er ekki enn vitað hversu alvarleg þessi hnémeiðsli eru.
Havertz kom inn á sem varamaður í fyrstu umferðinni á móti Manchester United og spilaði síðustu þrjátíu mínútur leiksins. Enginn framherji Arsenal skoraði í leiknum sem Arsenal vann 1-0 á sigurmarki varnarmannsins Riccardo Calafiori.
Havertz er enn bólginn á hnénu og því þarf að bíða með að gera frekari rannsóknir á meiðslunum áður en alvarleiki þeirra kemur í ljós.
Havertz missti af lokakafla síðasta tímabils eftir tognun aftan í læri. Þau meiðsli komu upp í æfingaferð til Dúbaí í febrúar.
Arsenal er þunnskipað í framlínunni því Brasilíumaðurinn Gabriel Jesus fór í hnéaðgerð í janúar.
Mikel Arteta keypti loksins framherja á dögunum þegar Arsemal sótti Viktor Gyökeres til Sporting í Portúgal.
Franski stjórinn verður því að treysta á Gyökeres á næstunni en hann gæti einnig prófað að nota Leandro Trossard eða Gabriel Martinelli í stöðu fremsta manns.
Þessi meiðsli gætu hins vegar kallað á önnur framherjakaup áður en félagsskiptaglugginn lokar um komandi mánaðamót.
