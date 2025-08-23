Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. ágúst 2025 07:00 Chelsea lenti undir gegn West Ham United en svaraði með fimm mörkum. epa/VINCE MIGNOTT Joao Pedro skoraði eitt mark og lagði upp tvö þegar Chelsea rúllaði yfir West Ham United, 1-5, í fyrsta leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Lucas Paquetá kom West Ham yfir en Chelsea svaraði með fimm mörkum í röð. Joao Pedro skoraði eitt markanna og Pedro Neto, Enzo Fernández, Moises Caicedo og Trevor Chalobah voru einnig á skotskónum. Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: West Ham-Chelsea 1-5 Chelsea gerði markalaust jafntefli við Crystal Palace í 1. umferðinni en minnti heldur betur á sig í gær. Cole Palmer meiddist í upphitun og lék ekki með Chelsea en það kom ekki að sök. Brassinn ungi, Estevao, kom inn í byrjunarliðið í stað Palmers og lagði þriðja mark liðsins upp eftir gott einstaklingsframtak. Hann er yngsti leikmaðurinn sem hefur lagt upp mark fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en Estevao er aðeins átján ára. West Ham hefur tapað báðum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni með markatölunni 1-8. Hamrarnir hafa einungis unnið fimm af tuttugu deildarleikjum undir stjórn Grahams Potter sem tók við liðinu í janúar. Enski boltinn Tengdar fréttir Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Graham Potter, knattspyrnustjóri West Ham United, var niðurlútur eftir 1-5 tap fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Hann sagði varnarleik Hamranna ekki vera nógu góðan. 22. ágúst 2025 22:47 Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Þrátt fyrir að lenda undir vann Chelsea öruggan sigur á West Ham United, 1-5, í fyrsta leik 2. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar. 22. ágúst 2025 20:55 Mest lesið Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Íslenski boltinn „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Fótbolti „Það er æfing á morgun“ Íslenski boltinn Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Enski boltinn „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Enski boltinn á sviðið Sport Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Enski boltinn „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Wirtz strax kominn á hættusvæði Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Sjá meira