Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Chelsea lenti undir gegn West Ham United en svaraði með fimm mörkum.
Joao Pedro skoraði eitt mark og lagði upp tvö þegar Chelsea rúllaði yfir West Ham United, 1-5, í fyrsta leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

Lucas Paquetá kom West Ham yfir en Chelsea svaraði með fimm mörkum í röð. Joao Pedro skoraði eitt markanna og Pedro Neto, Enzo Fernández, Moises Caicedo og Trevor Chalobah voru einnig á skotskónum.

Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: West Ham-Chelsea 1-5

Chelsea gerði markalaust jafntefli við Crystal Palace í 1. umferðinni en minnti heldur betur á sig í gær. 

Cole Palmer meiddist í upphitun og lék ekki með Chelsea en það kom ekki að sök. Brassinn ungi, Estevao, kom inn í byrjunarliðið í stað Palmers og lagði þriðja mark liðsins upp eftir gott einstaklingsframtak. Hann er yngsti leikmaðurinn sem hefur lagt upp mark fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en Estevao er aðeins átján ára.

West Ham hefur tapað báðum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni með markatölunni 1-8. Hamrarnir hafa einungis unnið fimm af tuttugu deildarleikjum undir stjórn Grahams Potter sem tók við liðinu í janúar.

Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“

Graham Potter, knattspyrnustjóri West Ham United, var niðurlútur eftir 1-5 tap fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Hann sagði varnarleik Hamranna ekki vera nógu góðan.

