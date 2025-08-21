Nú liggur fyrir nákvæmlega hvernig leikjadagskráin í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta verður í október og þar á meðal hvenær sigursælustu lið Englands, Liverpool og Manchester United, mætast á Anfield.
Enskir miðlar fjalla um þetta og segja ekki koma á óvart að slagur erkifjendanna, sem ljóst er að margir bíða eftir, hafi verið valinn sem sunnudagsleikur.
Leikurinn fer fram sunnudaginn 19. október klukkan 15:30 að íslenskum tíma, strax á eftir viðureign Spurs og Aston Villa sem gerir leikdaginn enn áhugaverðari.
Áður en sjónvarpsrétthafar fá að hafa sitt að segja um tímasetningar leikja, með góðum fyrirvara, eru allir leikir hverrar umferðar settir á sama tíma, klukkan tvö eða þrjú að íslenskum tíma á laugardegi. Búið er að breyta leikjadagskránni út október.
Allir þrír leikir Englandsmeistara Liverpool í október hafa hins vegar nú verið færðir til, að kröfu rétthafa. Þannig mætast Liverpool og Chelsea síðdegis laugardaginn 4. október.
Útileikur Liverpool við Brentford, með gamla fyrirliðann Jordan Henderson innanborðs, er svo í hádeginu laugardaginn 25. október en verður færður fram á kvöld ef Liverpool spilar í Meistaradeild Evrópu miðvikudaginn áður.
Hægt er að skoða alla leikjadagskrána á heimasíðu úrvalsdeildarinnar en hér má sjá leikina í október.
Leikirnir í október
Föstudagur 3. október
19:00 AFC Bournemouth v Fulham
Laugardagur 4. október
11:30 Leeds v Spurs
14.00 Arsenal v West Ham
14.00 Everton v Crystal Palace
14.00 Man Utd v Sunderland
16:30 Chelsea v Liverpool (Sky Sports)
Leeds - Spurs verður færður til kl. 19 á laugardeginum ef Spurs eiga útileik í Meistaradeildinni miðvikudaginn áður.
Sunnudagur 5. október
13:00 Aston Villa v Burnley
13:00 Newcastle v Nott'm Forest
13:00 Wolves v Brighton
15:30 Brentford v Man City
Aston Villa - Burnley og Newcastle - Forest displaced voru færðir vegna þátttöku Villa og Forest í Evrópudeildinni fimmtudaginn áður.
Laugardagur 18. október
11:30 Nott'm Forest v Chelsea
14.00 Brighton v Newcastle
14.00 Burnley v Leeds United
14.00 Crystal Palace v AFC Bournemouth
14.00 Man City v Everton
14.00 Sunderland v Wolves
16:30 Fulham v Arsenal
Sunnudagur 19. október
13:00 Spurs v Aston Villa
15:30 Liverpool v Man Utd
Mánudagur 20. október
19:00 West Ham v Brentford
Föstudagur 24. október
19:00 Leeds v West Ham
Laugardagur 25. október
11:30 Brentford v Liverpool
14.00 Arsenal v Crystal Palace
14.00 Chelsea v Sunderland
14.00 Newcastle v Fulham
16:30 Man Utd v Brighton
Brentford - Liverpool verður færður til kl. 19 á laugardeginum ef Liverpool spilar útileik í Meistaradeildinni miðvikudaginn áður.
Sunnudagur 26. október
13:00 AFC Bournemouth v Nott'm Forest
13:00 Aston Villa v Man City
13:00 Wolves v Burnley
15:30 GMT Everton v Spurs
Bournemouth - Forest og Aston Villa - Man City færðir vegna leikja Villa og Forest í Evrópudeildinni fimmtudaginn áður.