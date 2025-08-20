Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. ágúst 2025 23:15 Stuðningsmaður Liverpool með Diogo Jota fána á leik liðsins á undirbúningstímabilinu. EPA/PETER POWELL . Liverpool hefur sett upp nýja mynd í búningsklefa Liverpool á Anfield leikvanginum. Myndin er af Portúgalanum Diogo Jota fagna með Englandsbikarinn eftir sinn síðasta leik fyrir félagið. Jota lést ásamt yngri bróður sínum Andre Silva í bílslysi á Spáni 3. júlí síðastliðinn. Hann var á leiðinni til móts við liðsfélaga sína í Liverpool þar sem undirbúningstímabilið var að hefjast. Jorda var aðeins 28 ára gamall og nýbúinn að gifta sig. Hann lét eftir sig eiginkonuna Rute Cardoso og þrjú ung börn. Liverpool hefur heiðrað minningu Jota með margskonar hætti. Félagið tók treyjunúmerið tuttugu úr umferð en Jota verður sá síðasti til að klæðast treyju tuttugu hjá Liverpool. Félagið ákvað einnig að greiða fjölskyldu Jota upp þau tvö ár sem hann átti eftir af samningi sínum við félagið. Stuðningsmenn Liverpool hafa búið til risa veggmynd af Jota fyrir utan Anfield þar sem má sjá stóra mynd af honum og í kringum hann hafa ótal aðilar skrifað kveðju til Portúgalans. Nú síðast ákvað Liverpool að setja upp þessa fyrrnefndu mynd í búningsklefa Liverpool. Myndin af Jota verður því það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá þegar þeir yfirgefa klefann fyrir heimaleiki sína. View this post on Instagram A post shared by This Is Anfield • Liverpool FC (@thisisanfield) Enski boltinn Andlát Diogo Jota Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans Sport Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Fótbolti Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Fótbolti Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Fótbolti Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Enski boltinn Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Fleiri fréttir Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Sjá meira