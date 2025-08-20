Grínistinn Sóli Hólm fékk verðugt verkefni í fyrsta þætti Varsjárinnar á Sýn Sport. Hann þurfti að velja fimm manna lið af leikmönnum Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Athygli vekur að Mohamed Salah kemst ekki í liðið.
Sóli fékk heimaverkefni í aðdraganda þáttar gærkvöldsins þar sem fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar var gerð upp á léttu nótunum. Hann þurfti að velja fimm manna lið Liverpool-manna úr deildinni. Eitthvað kom á óvart á meðan annað var óvæntara í valinu.
Steven Gerrard er að til að mynda í liðinu enda með „allt þetta besta sem við Samfélagið elskum“ samkvæmt Sóla sem er sjálftitlaður formaður Liverpool-samfélagsins á Íslandi.
Albert Brynjar Ingason lagði þá til að Svisslendingurinn Stepháne Henchoz fengi sæti í vörninni á liði Sóla. Sóli sagði annan ofar á lista til annan mann í vörn liðs síns.
„Ég hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina. Það er gæji sem clutchar.“
Fimm manna lið Sóla Hólm og skýringar hans fyrir vali sínu má sjá í spilaranum.
