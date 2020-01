John Aldridge, Liverpool goðsögn sem lék með liðinu frá 1987 til 1989, segir að ef Liverpool-liðið í ár vinni enska titilinn er erfitt að horfa framhjá því sem besta lið félagsins í sögunni.



Liverpool er mer sextán stiga forskot á toppi deildarinnar eftir 2-0 sigur á Manchester United um helgina og þeir hafa ekki tapað leik í 22 leikjum á leiktíðinni.



Aldridge var spurður út í það hvort að þetta lið væri það besta í sögu Liverpool sem hefur beðið eftir enska deildarmeistaratitlinum í 30 ár.



„Þú horfir á þetta lið og það er á meðal bestu liða Liverpool í sögunni,“ sagði Liverpool-goðsögnin í samtali við Sky Sports.



„Það sem þeir hafa gert á þessu ári er ótrúlegt og allt sem þeir hafa unnið. Ef þeir vinna úrvalsdeildina eru þeir líklega besta lið Liverpool í sögunni.“





