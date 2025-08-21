Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. ágúst 2025 13:31 Noah Okafor í baráttu við Ibrahima Konaté í leik AC Milan og Liverpool á undirbúningstímabilinu. epa/LEUNG MAN Nýliðar Leeds United í ensku úrvalsdeildinni hafa fest kaup á svissneska landsliðsframherjanum Noah Okafor frá AC Milan. Leeds greiddi Milan átján milljónir punda fyrir Okafor. Liðin tuttugu í ensku úrvalsdeildinni hafa því eytt 2,37 milljörðum punda í félagaskiptaglugganum í sumar sem er met. Gamla metið voru 2,36 milljarðar sem var sett í sumarglugganum 2023. Okafor skrifaði undir fjögurra ára samning við Leeds. Hann er níundi leikmaðurinn sem liðið kaupir í sumar. Milan keypti Okafor frá Red Bull Salzburg fyrir tveimur árum. Hann lék 54 leiki fyrir ítalska liðið og skoraði sjö mörk en var lánaður til Napoli seinni hluta síðasta tímabils. Okafor spilaði aðeins fjóra leiki fyrir Napoli sem varð ítalskur meistari. Hinn 25 ára Okafor hefur leikið 24 landsleiki fyrir Sviss og skorað tvö mörk. Leeds vann 1-0 sigur á Everton á Elland Road í lokaleik 1. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á mánudaginn. Einn af nýju mönnunum hjá Leeds, Lukas Nmecha, skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu á 84. mínútu. Næsti leikur Leeds er gegn Arsenal á Emirates á laugardaginn. Leikurinn hefst klukkan 16:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport. Enski boltinn Ítalski boltinn Tengdar fréttir Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Nýliðar Leeds United byrjuðu tímabilið á besta mögulegan hátt eftir 1-0 sigur á Everton á Elland Road í kvöld í lokaleik fyrstu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. 18. ágúst 2025 20:55 Mest lesið Magnús Eyjólfsson er látinn Sport Wirtz strax kominn á hættusvæði Enski boltinn Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Enski boltinn Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Enski boltinn Féll fimm metra við að fagna marki Fótbolti „Magnað að við séum enn að leita í vinskap hvors annars“ Handbolti „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Fótbolti Beittu sér fyrir keppnisbanni Ísraela: „Ekki fengið nógu marga með okkur í lið“ Körfubolti Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Fótbolti Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum Fótbolti Fleiri fréttir Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Wirtz strax kominn á hættusvæði Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Sjá meira