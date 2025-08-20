„Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 20. ágúst 2025 09:45 Alexander Isak vill fara frá Newcastle en félagið vill ákveðin skilyrði uppfyllt. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images) Newcastle brást við í gærkvöldi eftir að Alexander Isak sagði félagið hafa svikið loforð. Í yfirlýsingu Newcastle segir að Isak sé samningsbundinn og engin loforð hafi verið gefin um að hann mætti fara frá félaginu í sumar, en þar er einnig gefið í skyn að Isak geti farið að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Isak var markahæsti leikmaður Newcastle á síðasta tímabili en hefur ekki tekið þátt í æfingaleikjum liðsins á undirbúningstímabilinu og er sagður vilja fara til Liverpool, sem hefur boðið í hann en tilboðinu var hafnað. Hann tjáði sig sjálfur um málið í fyrsta sinn í gærkvöldi og sagði Newcastle hafa svikið loforð, hann hafi látið vita fyrir löngu að hann vildi fara, traustið sé ekki lengur til staðar og þá sé ekki hægt að halda sambandinu áfram. Newcastle brást við með eigin yfirlýsingu. Þar er ekki tekið fram að Isak sé ekki til sölu heldur segir félagið að skilyrðin fyrir sölu hafi ekki verið uppfyllt. Óvíst er auðvitað hver þau skilyrði eru en talið er að Newcastle vilji meiri pening frá Liverpool og mögulega vilji Newcastle finna afleysingu fyrir Isak áður en hann er seldur. Alexander Isak hefur ekki æft með Newcastle á undirbúningstímabilinu. Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images Yfirlýsingu Newcastle í heild sinni má lesa hér fyrir neðan. „Við urðum fyrir vonbrigðum þegar við sáum skrif Alexanders Isak á samfélagsmiðlum í [gær]kvöld. Við viljum vera skýr í okkar afstöðu að Alex er samningsbundinn og engin loforð hafa verið gefin af stjórnarmönnum um að hann mætti fara frá félaginu í sumar. Við viljum halda í okkar bestu leikmenn, en við skiljum líka að leikmenn hafa sínar eigin skoðanir og við hlustum á þeirra sjónarmið. Eins og við útskýrðum fyrir Alex og hans teymi, verðum við að taka ákvarðanir með hagsmuni Newcastle United að leiðarljósi, hagsmunir liðsins og stuðningsmanna eru okkur efst í huga í öllum ákvörðunum og við höfum verið skýr með það að skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt. Við sjáum ekki fram á að þau skilyrði verði uppfyllt. Þetta er stolt félag sem á sér ríka sögu og við viljum halda í fjölskyldubraginn. Alex er áfram hluti af okkar fjölskyldu og verður velkominn aftur þegar hann er tilbúinn til að mæta aftur til móts við liðsfélaga sína“ segir í yfirlýsingu Newcastle. Enski boltinn Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Íslenski boltinn Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Íslenski boltinn „Nei, þetta var örugglega ég að spýta á þig“ Sport Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Fótbolti Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Enski boltinn Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Fótbolti Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Litla systir keppir nú líka fyrir landsliðið Sport „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Sjá meira