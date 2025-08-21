Enska úrvalsdeildin höfðaði mál gegn Manchester City fyrir meira en tveimur árum síðan en enn er ekkert að frétta af niðurstöðunum.
Það er því ekkert skrýtið að margir séu hreinlega búnir að gleyma því að málið sé enn í gangi. Breska ríkisútvarpið fór stuttlega yfir stöðuna í þessu risastóra en óljósa máli sem er allt afgreitt á bak við tjöldin.
Manchester City var kært fyrir að minnsta kosti 115 brot á rekstrarreglum ensku úrvalsdeildarinnar en einhverjar vangaveltur hafa verið uppi um að kærurnar séu jafnvel enn fleiri.
Þessi meintu brot voru framin á árunum 2009 til 2018 eða á þeim tíma sem Manchester City var að breytast í eitt stærsta knattspyrnufélag Evrópu.
With the hearing into Man City's 115 charges set for next month, some of their fans are really putting in the hard yards... pic.twitter.com/luyZc3EBGD
Enska úrvalsdeildin höfðaði málið í febrúar 2023. Aðeins nokkrum mánuðum seinna kallaði Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, eftir skjótri niðurstöðu og sagðist ekki skilja af hverju væri ekki hægt að afgreiða þetta hraðar.
Hann hefur þurft að bíða miklu lengur. Síðan eru liðnir meira en 24 mánuðir og enn er ekkert að frétta.
Lögfræðisveit City mætti af miklum krafti inn í málið en það var þekkt á sínum tíma þegar þeim tókst að láta vísa frá kærum UEFA fyrir svipuð brot. Það hafa því margir trú á öflugum lögfræðingum Manchester City.
Áheyrn Manchester City fór fram fyrir framan þrjá hlutlausa dómara og hófst í september 2024 en hún tók tíu vikur.
BBC telur að þrjár ástæður séu fyrir því að engin niðurstaða sé komin fram ennþá. Þær eru fjöldi kæranna, hvernig þær eru samansettar og hvernig bæði enska úrvalsdeildin og Manchester City hafa háttað sínum málum.
Kieran Maguire er sérfræðingur í rekstrarmálum fótboltafélaga og hann telur að fjöldi sönnunargagna í málinu nái yfir hálfa milljón. Það tekur sinn tíma að fara yfir allt saman og meta gögnin. Auk þess fékk Manchester City tækifæri til að fara yfir þau öll og verja sig.
Þar voru engin vettlingatök í gangi heldur voru lögfræðingar félagsins mjög agressífir.
Það er líka ljóst að þótt að dómurinn falli loksins þá má búast við því að annað hvort Manchester City eða enska úrvalsdeildin muni áfrýja honum. City gæti einnig krafist þetta að fá skaðabætur ef félagið vinnur málið.
Aftur á móti ef enska úrvalsdeildin vinnur málið þá má búast við hörðum refsingum til handa Manchester City, sem gæti verið dæmt úr deildinni og jafnvel misst titla sem unnust á þessum árum.
Hér fyrir neðan er hægt að sjá samantekt BBC og fá það sem er vitað um málið í dag.
