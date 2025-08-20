Manuel Akanji, varnarmaður Manchester City, brást við færslu ítalska blaðamannsins Fabrizio Romano á samfélagsmiðlinum Instagram. Romano sagði Akanji á leið til Tyrklands, sem sá síðarnefndi kveðst hreint ekki kannast við.
Romano greindi frá því í dag að Galatasaray í Tyrklandi væri langt komið með að ganga frá kaupum á Akanji frá Manchester City. Enska félagið hefði samþykkt 15 milljón punda tilboð í varnarmanninn og aðeins ætti eftir að ganga frá formsatriðum varðandi skiptin.
Akanji svaraði færslu Romano á samfélagsmiðlinum Instagram og sagði: Ég veit ekkert um þetta.
Akanji hefur verið leikmaður Manchester City frá sumrinu 2022 er hann var keyptur á um 15 milljónir punda frá Borussia Dortmund. Hann spilaði 26 leiki fyrir City í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
Hann var hluti af liði Manchester City sem vann þrennuna; ensku úrvalsdeildina, ensku bikarkeppnina og Meistaradeild Evrópu, tímabilið 2022-23.