„Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. ágúst 2025 23:31 Veronique Rabiot, móðir og umboðsmaður Adriens Rabiot. getty/Jean Catuffe Móðir og umboðsmaður fótboltamannsins Adriens Rabiot er ósátt við forráðamenn Marseille. Rabiot og Jonathan Rowe voru settir á sölulista eftir að þeir slógust í búningsklefanum eftir leik gegn Rennes í frönsku úrvalsdeildinni. Forseti Marseille, Pablo Longoria, lýsti slagsmálunum sem ofbeldisfullum og ofsafengnum og sagði ekkert annað í stöðunni en að láta leikmennina tvo fara. Veronique Rabiot er ekki sátt með hvernig forráðamenn Marseille hafa staðið að hlutunum í máli sonar hennar. „Þegar Mason Greenwood samdi við Marseille eftir að hafa barið kærustuna sína sagði Roberto De Zerbi [knattspyrnustjóri Marseille] að hann fengi annað tækifæri," sagði Veronique. „Ég styð það að fólk fái annað tækifæri en er sonur minn sá eini sem fær það ekki?" Rabiot gekk í raðir Marseille frá Juventus fyrir síðasta tímabil. Hann hefur leikið 53 landsleiki fyrir Frakkland og skorað sex mörk.