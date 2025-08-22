Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. ágúst 2025 21:54 Patrick Pedersen var borinn af velli um miðjan seinni hálfleik. vísir / ernir Valsmaðurinn og markahrókurinn mikli Patrick Pedersen sleit hásin í bikarúrslitaleiknum gegn Vestra og verður frá út tímabilið hið minnsta. Slík meiðsli krefjast vanalega margra mánaða endurhæfingar. Patrick féll til jarðar án snertingar og var borinn af velli. Valsmenn óttuðust hið versta, hann hefur verið að glíma við hásinarmeiðsli í sumar og þjálfari þeirra, Srdjan Tufegdzic, staðfesti slæmu tíðindin í viðtali eftir leik. „Hann sleit hásin. Því miður fyrir okkur og fyrir íslenskan fótbolta almennt“ sagði Túfa um meiðsli markahæsta leikmanns efstu deildar frá upphafi, sem hefur skorað átján mörk í deildinni í sumar og var á góðri leið með að bæta markamet Benónýs Breka. „Þessi strákur á þetta ekki skilið. Þvílíkur karakter, þvílíkur leiðtogi og þvílíkur leiðtogi. Lendir í því versta fyrir fótboltamann að lenda í, svona stór meiðsli, en ég veit að hann ætlar að finna styrk og við munum standa með honum“ sagði Túfa. Áfallið var óneitanlega heilmikið fyrir Val, að missa Patrick út úr leiknum hafði mikil áhrif og sömuleiðis er liðið að missa sinn besta sóknarmann út úr baráttunni um Bestu deildina. „Það er enginn vafi á því, þetta er erfiðasta tilfinning í heiminum… Við munum nota þessa sorg til að þjappa okkur saman, halda áfram að gera rétta hluti. Við værum ekki hér og við værum ekki á toppnum á deildinni ef við værum ekki að gera rétta hluti“ sagði Túfa. Mjólkurbikar karla Valur Besta deild karla Mest lesið Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fluga hjálpaði kúlunni ofan í holuna Golf Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta Fótbolti „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Íslenski boltinn „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Fótbolti Fengu milljóna sekt eftir ólætin á Íslandi Fótbolti Langri bið Sveindísar lauk með sætum sigri á meisturunum Fótbolti Hvað er mikilvægast að hafa í huga fyrir Reykjavíkurmaraþonið? Sport Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Enski boltinn Fleiri fréttir „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ „Stór og merkilegur viðburður fyrir okkur“ „Vilji, kraftur, ákveðni og hugarfar hjá mínum stelpum“ Arna Eiríksdóttir: „Við töpuðum tveimur stigum í dag“ Uppgjör og vitöl: Stjarnan-FH 2-2 | FH að missa Blikana frá sér Uppgjör: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Sjá meira