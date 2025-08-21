Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði

Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal, telur að Skytturnar geti orðið Englandsmeistarar ef þær ganga frá kaupunum á enska landsliðsmanninum Eberechi Eze.
Flest benti til þess að Eze væri á leið til Tottenham en Arsenal virðist vera að stela honum fyrir framan nefið á erkifjendum sínum. Talið er að Arsenal greiði Crystal Palace 67,5 milljónir punda fyrir Eze.
Merson segir að Eze sé nákvæmlega það sem Arsenal þurfi og telur að eftir komu hans geti Skytturnar orðið meistarar. Arsenal hefur lent í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar þrjú ár í röð.
„Eze eru frábær kaup fyrir Arsenal. Þetta er leikbreytir og hann passar fullkomlega í liðið. Ef Arsenal hefði leyft Spurs að fá hann hefði ég efast um hvað félagið væri að gera því hann er góður leikmaður,“ sagði Merson.
Hann telur að með tilkomu Ezes sé Arsenal betur í stakk búið til að brjóta varnir andstæðinganna á bak aftur, sérstaklega á heimavelli.
„Arsenal á í vandræðum þegar lið koma á Emirates og setja alla leikmennina fyrir aftan boltann. Lið vilja takmarka plássið sem Arsenal spilar á og þeir hafa átt erfitt með að brjóta lið niður með þessari aðferð,“ sagði Merson.
„Þar kemur Eze sterkur inn að mínu mati. Hann er með þennan X-faktor í jöfnum og erfiðum leikjum til að leysa varnir sem spila aftarlega. Hann er kannski ekki lausnin á útivelli. Lið eins og Liverpool og Manchester City gætu sett þá undir pressu og þeir gætu þurft að spila á annan hátt. En þess vegna ertu með stóran leikmannahóp. Gegn lakari liðum á heimavelli, þar sem Arsenal er 70-80 prósent með boltann, geturðu leyft Eze að gera það sem hann vill því þá gerist eitthvað.“
Eze, sem er 27 ára, lék væntanlega sinn síðasta leik fyrir Palace þegar liðið gerði markalaust jafntefli við Chelsea í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn. Sama dag vann Arsenal Manchester United, 1-0.
Eze þekkir ágætlega til hjá Arsenal en hann var á mála hjá félaginu á sínum yngri árum. Ferilinn hófst hins vegar með QPR og þaðan fór hann til Palace fyrir fimm árum. Eze hefur leikið 169 leiki fyrir Palace og skorað fjörutíu mörk. Hann skoraði sigurmark liðsins gegn Manchester City í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar í vor.
Næsti leikur Arsenal er gegn Leeds United á Emirates á laugardaginn. Leikurinn hefst klukkan 16:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport.