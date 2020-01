Liverpool vann 2-0 sigur á erkifjendum sínum í Manchester United í gær er liðin mættust í stórleik helgarinnar á Anfield.



Virgil van Dijk kom Liverpool yfir í fyrri hálfleik og í uppbótatímanum tvöfaldaði svo Mo Salah forystuna. Magnaður sigur Liverpool.



Liverpool er á hraðri leið að verða enskur meistari en liðið er aftur búið að gera Anfield að rosalegu vígi.



Liðið hefur unnið nítján heimaleiki í röð á Anfield og er því tveimur sigurleikjum frá því að jafna met, sem einmitt Liverpool á.





Liverpool have now won their last 19 home league games

PL record:

Man City (Mar 2011-Mar 2012)

English top division record:

Liverpool (Jan-Dec 1972)