Enski landsliðsmaðurinn Cole Palmer leikur ekki með Chelsea sem sækir West Ham United heim í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
Palmer átti að vera í byrjunarliði Chelsea, eins og hann er jafnan, en hann meiddist í upphitun og verður ekki með gegn West Ham.
Estevao, átján ára Brasilíumaður, kemur inn í byrjunarlið Chelsea í stað Palmers.
Estevao kom til Chelsea frá Palmeiras í heimalandinu eftir HM félagsliða í sumar. Hann hefur leikið fimm landsleiki fyrir Brasilíu.
Leikur West Ham og Chelsea hófst klukkan 19:00. Hann er sýndur beint á Sýn Sport.
