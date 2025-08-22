Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. ágúst 2025 22:47 West Ham United hefur ekki átt góðu gengi að fagna undir stjórn Grahams Potter. epa/VINCE MIGNOTT Graham Potter, knattspyrnustjóri West Ham United, var niðurlútur eftir 1-5 tap fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Hann sagði varnarleik Hamranna ekki vera nógu góðan. „Ég er ótrúlega vonsvikinn með úrslitin. Við byrjuðum vel, skoruðum frábært mark en svo fengum við ódýrt mark á okkur og það gaf sennilega tóninn fyrir kvöldið,“ sagði Potter eftir leikinn á Lundúnaleikvanginum. „Við erum að spila við topp lið og verðum að gera okkur grein fyrir því en hvernig við fengum mörkin á okkur gerði þetta ómögulegt fyrir okkur. Við verðum að gera betur. Það er svo einfalt.“ Félagaskiptaglugginn er enn opinn og Potter segir ekki útilokað að West Ham láti til sín taka á honum áður en honum verður lokað. Meira þurfi þó til. „Auðvitað erum við alltaf að leita en þetta snýst um meira um grunnatriðin. Við verðum að gera liðum erfiðara fyrir að skora gegn okkur. Mörkin eru of ódýr. Við vorum að spila við topp lið og ef þeir hefðu opnað okkur hvað eftir annað, allt í lagi, en þetta var ekki þannig þótt þetta hafi auðvitað verið erfitt kvöld fyrir okkur,“ sagði Potter. „Við erum vonsviknir með mörkin sem við fengum á okkur og úrslitin sömuleiðis.“ Klippa: Viðtal við Graham Potter Potter sá ekki margt jákvætt við frammistöðu Hamranna í kvöld en tók þó undir með blaðamanni að Kyle Walker-Peters hefði átt ágætis spretti í seinni hálfleik. „Mér líður ekki eins og það hafi verið margt jákvætt en það eru alltaf einstaklingar sem héldu áfram. Malick Diouf á vinstri kantinum. Hann er ungur leikmaður sem var að þreyta frumraun sína á heimavelli en við erum bara vonsviknir í augnablikinu og það er ekki margt jákvætt sem við getum litið á,“ sagði Potter. „Við verðum að vera klárir fyrir leikinn gegn Wolves og undirbúningurinn hefst á morgun. Við verðum að halda áfram.“ West Ham hefur tapað báðum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni það sem af er tímabili. Hamrarnir hafa einungis skorað eitt mark en fengið á sig átta. Viðtalið við Potter má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fluga hjálpaði kúlunni ofan í holuna Golf Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta Fótbolti „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Íslenski boltinn „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Fótbolti Fengu milljóna sekt eftir ólætin á Íslandi Fótbolti Langri bið Sveindísar lauk með sætum sigri á meisturunum Fótbolti Hvað er mikilvægast að hafa í huga fyrir Reykjavíkurmaraþonið? Sport Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Enski boltinn Fleiri fréttir Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Wirtz strax kominn á hættusvæði Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Sjá meira