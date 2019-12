Liverpool eina liðið sem hefur náð í fleiri stig en Everton síðan Silva var rekinn

Liverpool er eina liðið sem hefur náð í fleiri stig en Everton í ensku úrvalsdeildinni síðan Marco Silva var rekinn frá síðarnefnda liðinu.



Silva var látinn taka pokann sinn 5. desember eftir 5-2 tap fyrir Liverpool. Everton var þá í 18. sæti ensku úrvalsdeildinni.



Duncan Ferguson tók við Everton til bráðabirgða og stýrði liðinu í þremur deildarleikjum áður en Carlo Ancelotti var ráðinn nýr knattspyrnustjóri þess.



Í leikjunum þremur undir stjórn Fergusons mætti Everton Chelsea, Manchester United og Arsenal og fékk fimm stig út úr þessum leikjum.



Ancelotti tók síðan við Everton 21. desember. Liðið hefur unnið báða leikina undir hans stjórn.



Frá því Silva var rekinn hefur Everton því fengið ellefu stig. Aðeins Liverpool hefur náð í fleiri stig (12) á þessum tíma, en aðeins í fjórum leikjum. Tottenham, Manchester United og Sheffield United hafa öll náð í tíu stig á þessum tíma.

- Most Premier League points won since Marco Silva's departure as Everton manager



12 - Liverpool

11 - @Everton

10 - Tottenham Hotspur

10 - Manchester United

10 - Sheffield United



Everton sacked Silva with club 18th in EPL table. #EFC #Ancelotti