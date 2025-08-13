„Fáránleg staða sem er komin upp“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2025 11:01 Alexander Isak segist hafa spilað sinn síðasta leik með Newcastle þrátt fyrir að eiga þrjú ár eftir af samningi sínum. EPA/ADAM VAUGHAN Stuðningsmenn Newcastle United eru ekki þeir einu sem eru hneykslaðir á háttalagi sænska framherjans Alexanders Isak. Isak gerir nú allt til að komast í burtu frá Newcastle og til Liverpool. Hann hefur ekki æft með liðinu, er fluttur úr húsi sínu i Newcastle og nú síðast lak það úr hans herbúðum að hann myndi aldrei spila aftur fyrir Newcastle. Þetta gerir Isak þótt að hann eigi heil þrjú ár eftir af samningi sínum við Newcastle sem rennur ekki út fyrr en í lok júní 2028. Paul Merson, fyrrum leikmaður Arsenal og nú knattspyrnusérfræðingur á Sky Sports þykir þetta mál vera alveg út í hött en sýna því miður hvernig fótboltaheimurinn snýst í dag. „Þetta er fáránleg staða sem er komin upp og þetta sýnir bara svart á hvítu hversu mikið vald leikmenn hafa í dag,“ sagði Paul Merson. View this post on Instagram A post shared by Sky Sports (@skysports) Stuðningsmenn Newcastle eru í hópi þeirra bestu í boltanum þegar kemur að hollustu og ástríðu en Isak hefur sært þá mikið á síðustu vikum. „Það er hægt að hafa mikil áhrif á menn í fótbolta. Það voru svo margir að segja að Isak færi ekki, að hann myndi ekki ara frá Newastle,“ sagði Merson en Newcastle hélt því fram að það myndi aldrei selja stjörnuframherjann sinn. „Þegar upp var staðið þá er það bara þannig að ef leikmenn ákveða að þeir vilji fara þá verður það bara þannig. Það er óumflýjanlegt,“ sagði Merson. Isak beitir öllum brögðum í bókinni til að losna og Liverpool vill borga fyrir hann metupphæð. Flestir heimildarmenn bresku fjölmiðlanna telja að þetta geti bara á endan á einn veg sem er að Newcastle selji Isak til Liverpool. „Newcastle var að vinna sinn fyrsta bikar síðan áður en ég fæddist. Allt er frábært þarna og Isak á svo mikinn þátt í því. Þetta er svo mikil sprengja og hann Isak er búinn að snúa öllu sér í hag í þessu máli,“ sagði Merson. Enski boltinn Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Enski boltinn Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Lehmann færir sig um set á Ítalíu Fótbolti „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Ævintýralegar lokasekúndur tryggðu Ísland í átta liða úrslit Handbolti „Einhver vildi losna við mig“ Fótbolti Fleiri fréttir „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Sjá meira