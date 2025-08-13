Enski boltinn

„Fá­rán­leg staða sem er komin upp“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexander Isak segist hafa spilað sinn síðasta leik með Newcastle þrátt fyrir að eiga þrjú ár eftir af samningi sínum.
EPA/ADAM VAUGHAN

Stuðningsmenn Newcastle United eru ekki þeir einu sem eru hneykslaðir á háttalagi sænska framherjans Alexanders Isak.

Isak gerir nú allt til að komast í burtu frá Newcastle og til Liverpool. Hann hefur ekki æft með liðinu, er fluttur úr húsi sínu i Newcastle og nú síðast lak það úr hans herbúðum að hann myndi aldrei spila aftur fyrir Newcastle.

Þetta gerir Isak þótt að hann eigi heil þrjú ár eftir af samningi sínum við Newcastle sem rennur ekki út fyrr en í lok júní 2028.

Paul Merson, fyrrum leikmaður Arsenal og nú knattspyrnusérfræðingur á Sky Sports þykir þetta mál vera alveg út í hött en sýna því miður hvernig fótboltaheimurinn snýst í dag.

„Þetta er fáránleg staða sem er komin upp og þetta sýnir bara svart á hvítu hversu mikið vald leikmenn hafa í dag,“ sagði Paul Merson.

Stuðningsmenn Newcastle eru í hópi þeirra bestu í boltanum þegar kemur að hollustu og ástríðu en Isak hefur sært þá mikið á síðustu vikum.

„Það er hægt að hafa mikil áhrif á menn í fótbolta. Það voru svo margir að segja að Isak færi ekki, að hann myndi ekki ara frá Newastle,“ sagði Merson en Newcastle hélt því fram að það myndi aldrei selja stjörnuframherjann sinn.

„Þegar upp var staðið þá er það bara þannig að ef leikmenn ákveða að þeir vilji fara þá verður það bara þannig. Það er óumflýjanlegt,“ sagði Merson.

Isak beitir öllum brögðum í bókinni til að losna og Liverpool vill borga fyrir hann metupphæð. Flestir heimildarmenn bresku fjölmiðlanna telja að þetta geti bara á endan á einn veg sem er að Newcastle selji Isak til Liverpool.

„Newcastle var að vinna sinn fyrsta bikar síðan áður en ég fæddist. Allt er frábært þarna og Isak á svo mikinn þátt í því. Þetta er svo mikil sprengja og hann Isak er búinn að snúa öllu sér í hag í þessu máli,“ sagði Merson.

