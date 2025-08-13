Tveir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Son Heung-Min, sem kvaddi Tottenham í sumar, hefur glatt Hjálmar Örn Jóhannsson mikið í gegnum tíðina.
Hjálmar Örn er gríðarmikill stuðningsmaður Tottenham Hotspur. Suður-Kóreumaðurinn Son Heung-Min gekk í raðir liðsins árið 2015 og hefur veitt Hjálmari ófáar minningarnar. Þá sérstaklega með marki sínu í leik við Burnley árið 2019.
„Það er ekki að leita lengra aftur en til ársins 2019 þegar Son Heung-Min hleypur upp allan völlinn og skorar á móti Burnley. Glæsilegt mark sem fær síðan Puskas-verðlaunin fyrir fallegasta mark ársins,“ segir Hjammi.
„Í leiðinni vil ég þakka Son fyrir allt sem hann gerði fyrir klúbbinn og þessa hollustu sem hann sýndi. Það má með sanni segja að hann hafi skilið eftir sig nákvæmlega það sem hann vildi; að vera legend, eða goðsögn hjá klúbbnum,“ bætir hann við og er engu logið þar. Son gekk í raðir Los Angeles FC í sumar eftir áratug í hvítklæddum hluta Norður-Lundúna en hann kvaddi eftir æfingaleik í heimalandinu í sumar.
Hjálmar þakkar þá fyrir að Son hafi skorað markið fræga rúmum fimm árum áður en hann fékk fyrir hjartað í vor.
„Þetta var þannig mark að maður stóð ekki upp og fagnaði heldur hreinlega lagðist niður og þurfti að anda. Sem betur fer kom þetta mark 2019 en ekki 2025 þegar ég fékk hjartaáfallið. Því þetta hefði gengið af mér algjörlega dauðum,“ segir Hjálmar léttur.
Ótrúlegt mark Son má sjá í spilaranum.
Hjálmar Örn mun ásamt Gumma Ben vera í þáttunum Big Ben á hverju fimmtudagskvöldi í vetur þar sem jafn mikið verður rætt um rauð spjöld og rauðvín. Auk þess verður hitað upp fyrir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni.
Þrír dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Kristinn Kjærnested fór í frægðarför til Liverpool-borgar árið 2006 og sá grannaslag Liverpool og Everton á Anfield.
Fjórir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Það er einn maður í sögu deildarinnar sem er einfaldlega svalari en aðrir. Sá heitir Eric Cantona og er í miklu uppáhaldi hjá Henry Birgi Gunnarssyni, líkt og fleirum.
Fjórir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Ríkharð Óskar Guðnason er einn mesti Paolo Di Canio maður landsins og sem ungur maður keypti hann sér treyju merkta Ítalanum þrátt fyrir að styðja allt annað lið.
Fjórir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Ásgerður Stefanía Baldursdóttir réði sér vart fyrir kæti þegar hinn 17 ára gamli Federico Macheda skoraði mark sem fór langt með að tryggja Manchester United enska meistaratitilinn árið 2009.
Fimm dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Enski boltinn hefur haft mikil áhrif á sálartetur Kjartans í gegnum tíðina og leikur Manchester United og Tottenham vorið 1999 gleymist seint.
Fimm dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Kristjana Arnarsdóttir fór í eftirminnilega ferð á Anfield veturinn 2002.
Sex dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Lárus Orri Sigurðsson gleymir seint fyrsta leiknum sem hann spilaði í deild þeirra bestu á Englandi.
Sex dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Stefán Árni Pálsson sturlaðist af gleði þegar Michael Owen skoraði frægt sigurmark Manchester United í grannaslag við Manchester City haustið 2009.
Sjö dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Bjarni Guðjónsson var leikmaður Newcastle og sat í stúkunni þegar liðsfélagi hans gekk berserksgang á St. James' Park.
Sjö dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Hjörvar Hafliðason gleymir seint leik Manchester United og Sheffield Wednesday vorið 1993.