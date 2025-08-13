Enski boltinn

Willum lagði upp sigur­mark Birmingham

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Willum Þór Willumsson fagnar með Kyogo Furuhashi sem skoraði fyrra mark Birmingham City gegn Sheffield United. getty/Clive Mason

Birmingham City er komið áfram í 2. umferð enska deildabikarsins eftir sigur á Sheffield United, 2-1, á St. Andrew's í kvöld.

Jay Stansfield skoraði sigurmark Birmingham þegar þrjár mínútur voru til leiksloka eftir sendingu frá Willum Þór Willumssyni.

Íslenski landsliðsmaðurinn kom ekkert við sögu þegar Birmingham gerði 1-1 jafntefli við Ipswich Town í 1. umferð B-deildarinnar um helgina en nýtti tækifærið í byrjunarliðinu í kvöld vel. Alfons Sampsted var ekki í leikmannahópi Birmingham.

Heimamenn náðu forystunni strax á 5. mínútu þegar Kyogo Furuhashi skoraði. Gustavo Hamer jafnaði fyrir gestina frá Sheffield á 72. mínútu en Stansfield skoraði svo sigurmarkið undir lokin.

Birmingham mætir Port Vale í 2. umferð deildabikarsins.

Willum kom til Birmingham frá Go Ahead Eagles í fyrra. Á síðasta tímabili var hann í lykilhlutverki hjá Birmingham sem vann ensku C-deildina. 

