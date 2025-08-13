Willum lagði upp sigurmark Birmingham Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2025 21:52 Willum Þór Willumsson fagnar með Kyogo Furuhashi sem skoraði fyrra mark Birmingham City gegn Sheffield United. getty/Clive Mason Birmingham City er komið áfram í 2. umferð enska deildabikarsins eftir sigur á Sheffield United, 2-1, á St. Andrew's í kvöld. Jay Stansfield skoraði sigurmark Birmingham þegar þrjár mínútur voru til leiksloka eftir sendingu frá Willum Þór Willumssyni. Íslenski landsliðsmaðurinn kom ekkert við sögu þegar Birmingham gerði 1-1 jafntefli við Ipswich Town í 1. umferð B-deildarinnar um helgina en nýtti tækifærið í byrjunarliðinu í kvöld vel. Alfons Sampsted var ekki í leikmannahópi Birmingham. Heimamenn náðu forystunni strax á 5. mínútu þegar Kyogo Furuhashi skoraði. Gustavo Hamer jafnaði fyrir gestina frá Sheffield á 72. mínútu en Stansfield skoraði svo sigurmarkið undir lokin. Birmingham mætir Port Vale í 2. umferð deildabikarsins. Willum kom til Birmingham frá Go Ahead Eagles í fyrra. Á síðasta tímabili var hann í lykilhlutverki hjá Birmingham sem vann ensku C-deildina. Enski boltinn Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Donnarumma sagður á leið til City í sögulegum skiptum Fótbolti „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Vill þjóðina upp á dekk: „Langt síðan við höfum átt alvöru heimavöll“ Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Enski boltinn Mótherjarnir afsaka sig fyrir fram: „Hvort sem það er leikrit eða ekki“ Fótbolti Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Fleiri fréttir Willum lagði upp sigurmark Birmingham Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Enska augnablikið: Hugsaði til van Persie eftir frægt mark í Eyjum Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Grealish valdi númerið sitt vegna Rooney og Gascoigne „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Sjá meira