Íslenski boltinn

Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Sel­foss í þrettán ár og Fylkir á botninum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jón Daði Böðvarsson skoraði og lagði upp í sigri Selfoss á HK. vísir/sigurjón

Eftir þrjú töp í röð vann Selfoss afar mikilvægan sigur á HK, 3-0, á heimavelli í 17. umferð Lengjudeildar karla í kvöld. Jón Daði Böðvarsson setti heldur betur mark sitt á leikinn.

Jón Daði gekk í raðir Selfoss í sumar og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið eftir þrettán ára bið þegar það tapaði fyrir Njarðvík í síðustu umferð, 2-1.

Jón Daði kom aftur inn á sem varamaður í leiknum í kvöld og lagði annað mark Selfoss upp fyrir Raul Gomez Martorell á 62. mínútu. Jón Daði gulltryggði svo sigur Selfyssinga með marki úr vítaspyrnu á 78. mínútu. Aron Fannar Birgisson skoraði fyrsta mark liðsins eftir tuttugu mínútna leik.

Markið sem Jón Daði skoraði í kvöld var hans fyrsta fyrir Selfoss síðan hann skoraði sigurmark liðsins gegn KR, 1-0, í efstu deild 2. september 2012.

Selfoss er í 9. sæti deildarinnar með sextán stig en HK í 4. sætinu með þrjátíu stig.

Leiknir vann dramatískan og langþráðan sigur á Fylki, 1-0. Patryk Hryniewicki skoraði eina markið með síðustu spyrnu leiksins.

Með sigrinum komust Leiknismenn upp úr botnsætinu og sendu Fylkismenn þangað. Árbæjarliðið hefur ekki enn unnið leik síðan Arnar Grétarsson tók við því. Sigurinn í kvöld var sá fyrsti hjá Leiknisliðinu síðan 9. júní.

Þór vann sinn þriðja leik í röð og fimmta sigurinn í síðustu sex leikjum þegar liðið lagði Völsung að velli á Húsavík, 2-5. 

Rafael Alexandre Romao Victor, Ibrahima Balde, Einar Freyr Halldórsson, Kristófer Kristjánsson og Sigfús Fannar Guðmundsson skoruðu mörk Þórsara sem eru í 3. sæti deildarinnar með 33 stig.

Ismael Salmi Yagoub og Elfar Árni Aðalsteinsson skoruðu fyrir Völsunga sem sitja í 7. sætinu með nítján stig.

Eftir 3-0 tap fyrir HK í síðustu umferð vann Keflavík öruggan 4-0 sigur á Grindavík. Keflvíkingar eru í 6. sæti deildarinnar með 28 stig. Grindvíkingar, sem hafa tapað fjórum af síðustu fimm leikjum sínum, eru með sautján stig í 8. sætinu.

Muhamed Alghoul, Kári Sigfússon, Ásgeir Páll Magnússon og Axel Ingi Jóhannesson skoruðu mörk Keflavíkur í kvöld.

Upplýsingar um úrslit og markaskorara í leikjum kvöldsins eru fengnar frá Fótbolta.net.

Lengjudeild karla UMF Selfoss HK Leiknir Reykjavík Fylkir Völsungur Þór Akureyri Keflavík ÍF UMF Grindavík

