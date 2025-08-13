Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2025 20:06 Jón Daði Böðvarsson skoraði og lagði upp í sigri Selfoss á HK. vísir/sigurjón Eftir þrjú töp í röð vann Selfoss afar mikilvægan sigur á HK, 3-0, á heimavelli í 17. umferð Lengjudeildar karla í kvöld. Jón Daði Böðvarsson setti heldur betur mark sitt á leikinn. Jón Daði gekk í raðir Selfoss í sumar og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið eftir þrettán ára bið þegar það tapaði fyrir Njarðvík í síðustu umferð, 2-1. Jón Daði kom aftur inn á sem varamaður í leiknum í kvöld og lagði annað mark Selfoss upp fyrir Raul Gomez Martorell á 62. mínútu. Jón Daði gulltryggði svo sigur Selfyssinga með marki úr vítaspyrnu á 78. mínútu. Aron Fannar Birgisson skoraði fyrsta mark liðsins eftir tuttugu mínútna leik. Markið sem Jón Daði skoraði í kvöld var hans fyrsta fyrir Selfoss síðan hann skoraði sigurmark liðsins gegn KR, 1-0, í efstu deild 2. september 2012. Selfoss er í 9. sæti deildarinnar með sextán stig en HK í 4. sætinu með þrjátíu stig. Leiknir vann dramatískan og langþráðan sigur á Fylki, 1-0. Patryk Hryniewicki skoraði eina markið með síðustu spyrnu leiksins. Með sigrinum komust Leiknismenn upp úr botnsætinu og sendu Fylkismenn þangað. Árbæjarliðið hefur ekki enn unnið leik síðan Arnar Grétarsson tók við því. Sigurinn í kvöld var sá fyrsti hjá Leiknisliðinu síðan 9. júní. Þór vann sinn þriðja leik í röð og fimmta sigurinn í síðustu sex leikjum þegar liðið lagði Völsung að velli á Húsavík, 2-5. Rafael Alexandre Romao Victor, Ibrahima Balde, Einar Freyr Halldórsson, Kristófer Kristjánsson og Sigfús Fannar Guðmundsson skoruðu mörk Þórsara sem eru í 3. sæti deildarinnar með 33 stig. Ismael Salmi Yagoub og Elfar Árni Aðalsteinsson skoruðu fyrir Völsunga sem sitja í 7. sætinu með nítján stig. Eftir 3-0 tap fyrir HK í síðustu umferð vann Keflavík öruggan 4-0 sigur á Grindavík. Keflvíkingar eru í 6. sæti deildarinnar með 28 stig. Grindvíkingar, sem hafa tapað fjórum af síðustu fimm leikjum sínum, eru með sautján stig í 8. sætinu. Muhamed Alghoul, Kári Sigfússon, Ásgeir Páll Magnússon og Axel Ingi Jóhannesson skoruðu mörk Keflavíkur í kvöld. Upplýsingar um úrslit og markaskorara í leikjum kvöldsins eru fengnar frá Fótbolta.net. Lengjudeild karla UMF Selfoss HK Leiknir Reykjavík Fylkir Völsungur Þór Akureyri Keflavík ÍF UMF Grindavík Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Donnarumma sagður á leið til City í sögulegum skiptum Fótbolti „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Enski boltinn Vill þjóðina upp á dekk: „Langt síðan við höfum átt alvöru heimavöll“ Fótbolti Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Enski boltinn Fleiri fréttir Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl Matthías ekki lengi einsamall hjá Val Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús Uppgjörið: Víkingur R – Breiðablik 2-4 | Meistararnir áfram í stuði Uppgjörið: FH – Þór/KA 5-3 | Markasúpa í Hafnafirði Heimir fær aðeins einn leik og aganefndin hittir illa á Aftureldingu KR fær þýskan varnarmann Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga „Dóri verður að hætta þessu væli“ „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum „Brugðumst vel við þeim aðstæðum sem leikurinn henti í okkur“ „Rýr stigasöfnun í deildinni vissulega áhyggjuefni“ Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Uppgjörið: Víkingur - Stjarnan 2-4 | Stjarnan sigraði Víking í viðburðarríkum leik Hallgrímur: Ef þú slakar á 1-3% er þetta fljótt að breytast Uppgjörið: Valur - Breiðablik 2-1 | Dramatískt sigurmark Vals í uppbótartíma Davíð Smári: Ánægður með orkustigið Uppgjörið: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma Umræða um hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum Öll mörk Patricks Pedersen í efstu deild Sjá meira