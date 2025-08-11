Fjórir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Ríkharð Óskar Guðnason er einn mesti Paolo Di Canio maður landsins og sem ungur maður keypti hann sér treyju merkta Ítalanum þrátt fyrir að styðja allt annað lið.
„Það er svo margt sem kemur upp í hugann en ég man eftir sem 13 ára polli sem var mikill aðdáandi Paolo Di Canio sem lék þá með Sheffield Wednesday. Hvítir takkaskór, bartar og súper svalur og einfaldlega algjör galdramaður með boltann,“ segir Rikki um Ítalann Di Canio sem var keyptur til Sheffield Wedneday frá Celtic árið 1997 en hann hafði áður leikið fyrir Juventus, Napoli og AC Milan í heimalandinu.
„Ég gekk meira að segja svo langt að kaupa treyjuna sem á einhvern ótrúlegan hátt held ég að hafi fengist í Ástund. Sanderson framan á treyjunni og lét ég merkja hana Di Canio með númerinu 11,“ segir Rikki sem á enn treyjuna.
Í leik við Arsenal leiktíðina 1998-99 var Di Canio eitthvað illa fyrir kallaður. Patrick Vieira lenti þá í útistöðum við liðsfélaga hans og það átti eftir að vinda upp á sig.
„Síðan kom þessi frægi leikur gegn Arsenal þegar hann fékk rautt spjald og ákvað að hrinda Paul Alcock dómara sem ég hélt þá að væri bara gamall maður og beið hans ellefu leikja bann. Þetta var pínu skellur fyrir 13 ára aðdáanda,“ segir Rikki en Di Canio hrinti Paul Alcock, dómara leiksins, og hefur líklega aldrei maður fallið eins hægt í jörðina.
„En svo sýndi hann seinna meir að hann var líka með hjarta í frægum leik í West Ham treyjunni þegar markvörður Everton lá eftir og greip boltann í fyrirgjöf þegar West Ham hefði getað skorað og stöðvaði leikinn.“
Atvikið þegar Di Canio hrindir Paul Alcock, dómara, má sjá í spilaranum.
Rikki G mun lýsa leikjum í enska boltanum á Sýn Sport í vetur.
