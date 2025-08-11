Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 11. ágúst 2025 09:31 Liam Delap var á skotskónum gegn AC Milan. getty/Richard Pelham Chelsea vann 2-0 sigur á Bayer Leverkusen á föstudaginn og fylgdi honum eftir með því að leggja AC Milan að velli í gær, 4-1. Þetta voru einu tveir leikir Chelsea á undirbúningstímabilinu sem er í styttri kantinum vegna þátttöku liðsins á HM félagsliða. Liam Delap skoraði tvö mörk fyrir Chelsea gegn Milan. Joao Pedro var einnig á skotskónum og Andrei Coubis gerði sjálfsmark. Youssouf Fofana skoraði mark Milan. Óhætt er að segja að Coubis hafi átt erfitt uppdráttar í leiknum á Stamford Bridge í gær. Hann skoraði sjálfsmark strax á 5. mínútu og eftir átján mínútna leik var hann rekinn af velli fyrir að brjóta á Joao Pedro er hann var að sleppa í gegnum vörn Milan. Joao Pedro kom Chelsea í 2-0 á 8. mínútu þegar hann skallaði fyrirgjöf Pedros Neto í netið. Delap kom inn á sem varamaður eftir klukkutíma og var ekki lengi að láta að sér kveða. Á 67. mínútu kom hann Chelsea í 3-1 með marki úr vítaspyrnu og á lokamínútunni skoraði hann svo annað mark sitt og fjórða mark heimamanna. Chelsea keypti Delap frá Ipswich Town í byrjun júní. Hann lék með liðinu á HM félagsliða þar sem Chelsea stóð uppi sem sigurvegari. Chelsea mætir Crystal Palace í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Enski boltinn Mun Jake Paul mæta Anthony Joshua í hringnum? Sport Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Breiðablik 2-1 | Dramatískt sigurmark Vals í uppbótartíma Íslenski boltinn Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum Íslenski boltinn Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enski boltinn Glasner: Myndi ekki skipta á skildinum fyrir sæti í Evrópukeppni félagsliða Fótbolti Dagskráin í dag: Besta deild karla á sviðið Sport Heimi fannst Arnar byrja of bratt með Ísland Fótbolti Viðbeinsbrotnaði þegar hann fagnaði sigri í Nascar Sport Fleiri fréttir Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Enska augnablikið: Mætti sköllóttur á Old Trafford Gerrard: Owen var betri sem táningur en Yamal og Mbappé Albert lagði upp á Old Trafford í síðasta leik United fyrir tímabilið Draumabyrjun Wrexham breyttist í martröð í lokin Isak verður áfram í frystikistunni í fyrsta leik Newcastle Meiðsli Rodri verri en menn héldu Manchester United staðfestir kaupin á Sesko Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama Sonur Rooney á hraðri uppleið hjá Man. United Enska augnablikið: Geðsturlun Georgíumannsins Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Arsenal tapar fyrstu tveimur leikjum sínum með Gyökeres Maddison frá í að minnsta kosti hálft ár Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Verðmætustu uppöldu leikmennirnir spila í Arsenal Lyfta fólki upp til að skrifa á Jota minningarvegginn Segir að þeir hafi notað Newcastle í pókerleik Sjá meira