Úr enska boltanum í eitur­lyfja­smygl og sjö ára fangelsi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ronnie Stam (til vinstri) leiddist út heim glæpa eftir að leikmannaferlinum lauk. EPA/LINDSEY

Ronnie Stam, fyrrum fótboltamaður sem varð hollenskur meistari með Twente og spilaði með Wigan í ensku úrvalsdeildinni, hefur verið dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl. Hann er sagður hafa verið mjög umsvifamikill í hollensku undirheimunum eftir að fótboltaferlinum lauk.

Hollenski saksóknarinn lýsti honum sem stórfelldum glæpamanni og fór fram á þrettán ára fangelsi, en hann var sýknaður af tveimur ákærum og dæmdur í sjö ára fangelsi.

Stam var sakfelldur fyrir að smygla rúmlega sjö hundruð kílóum af kókaíni, MDMA og hláturgasi til Hollands frá Suður-Ameríku, auk þess að hafa tekið þátt í peningaþvætti.

Hann viðurkenndi sjálfur fyrir dómara að hann hefði tekið þátt í að smygla um tuttugu kílóum af kókaíni, og fengið greitt fyrir það andvirði eins kílós, en bar af sér aðrar sakir og sagðist sjá eftir því að hafa tekið þátt í smyglinu.

Stam var hluti af liði Twente sem varð hollenskur meistari undir stjórn Steve McLaren árið 2010. Þaðan lá leiðin til Wigan, sem átti bestu ár í sögu félagsins á þeim tíma.

Wigan varð enskur bikarmeistari árið 2013 eftir sigur í úrslitaleik gegn Manchester City, sem Stam missti af eftir að hafa fótbrotnað í undanúrslitunum.

Síðan fór Stam til Standard Liege í Belgíu áður en hann endaði ferilinn með uppeldisfélaginu NAC Breda í Hollandi. Eftir að ferlinum lauk leiddist hann út í heim glæpa.

