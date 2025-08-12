Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. ágúst 2025 14:32 Ronnie Stam (til vinstri) leiddist út heim glæpa eftir að leikmannaferlinum lauk. EPA/LINDSEY Ronnie Stam, fyrrum fótboltamaður sem varð hollenskur meistari með Twente og spilaði með Wigan í ensku úrvalsdeildinni, hefur verið dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl. Hann er sagður hafa verið mjög umsvifamikill í hollensku undirheimunum eftir að fótboltaferlinum lauk. Hollenski saksóknarinn lýsti honum sem stórfelldum glæpamanni og fór fram á þrettán ára fangelsi, en hann var sýknaður af tveimur ákærum og dæmdur í sjö ára fangelsi. Stam var sakfelldur fyrir að smygla rúmlega sjö hundruð kílóum af kókaíni, MDMA og hláturgasi til Hollands frá Suður-Ameríku, auk þess að hafa tekið þátt í peningaþvætti. Hann viðurkenndi sjálfur fyrir dómara að hann hefði tekið þátt í að smygla um tuttugu kílóum af kókaíni, og fengið greitt fyrir það andvirði eins kílós, en bar af sér aðrar sakir og sagðist sjá eftir því að hafa tekið þátt í smyglinu. Stam var hluti af liði Twente sem varð hollenskur meistari undir stjórn Steve McLaren árið 2010. Þaðan lá leiðin til Wigan, sem átti bestu ár í sögu félagsins á þeim tíma. Wigan varð enskur bikarmeistari árið 2013 eftir sigur í úrslitaleik gegn Manchester City, sem Stam missti af eftir að hafa fótbrotnað í undanúrslitunum. Síðan fór Stam til Standard Liege í Belgíu áður en hann endaði ferilinn með uppeldisfélaginu NAC Breda í Hollandi. Eftir að ferlinum lauk leiddist hann út í heim glæpa. Enski boltinn Mest lesið „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Enski boltinn Ronaldo trúlofaður Fótbolti „Dóri verður að hætta þessu væli“ Íslenski boltinn „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ Íslenski boltinn Toppurinn á ferlinum hingað til en getur gert betur Sport Bað um að grátandi krakka yrði vísað af vellinum Sport Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Íslenski boltinn Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Enski boltinn Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Íslenski boltinn Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Enski boltinn Fleiri fréttir Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Enska augnablikið: Mætti sköllóttur á Old Trafford Gerrard: Owen var betri sem táningur en Yamal og Mbappé Albert lagði upp á Old Trafford í síðasta leik United fyrir tímabilið Draumabyrjun Wrexham breyttist í martröð í lokin Isak verður áfram í frystikistunni í fyrsta leik Newcastle Sjá meira