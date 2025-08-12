Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Aron Guðmundsson skrifar 12. ágúst 2025 13:03 Alexander Isak ætlar sér ekki að spila aftur fyrir Newcastle United Vísir/Getty David Ornstein, blaðamaður The Athletic segir það staðfasta skoðun sænska framherjans Alexander Isak að hann muni aldrei aftur spila fyrir enska úrvalsdeildarfélagið Newcastle United jafnvel þó að hann verði ekki seldur í yfirstandandi félagsskiptaglugga. Isak hefur ekkert ekkert komið við sögu á undirbúningstímabili Newcastle United fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni sem hefst á föstudaginn kemur með leik Liverpool og Bournemouth. Newcastle United á leik gegn Aston Villa á laugardaginn kemur en þar mun Alexander Isak ekki spila. Leikmaðurinn vill yfirgefa félagið og ganga í raðir Englandsmeistara Liverpool. David Ornstein segir í grein sem birtist á vef The Athletic í morgun að það sé skilningur miðilsins að Isak ætli sér aldrei aftur að spila fyrir Newcastle United, það verði raunin þó svo að ef kæmi til þess að hann yrði ekki seldur frá félaginu í yfirstandandi félagsskiptaglugga. Þessi 25 ára gamli Svíi lék lykilhlutverk í liði Newcastle United á síðasta tímabili þar sem að liðið bar sigur úr býtum í enska deildarbikarnum og tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu á komandi tímabili. Hann skoraði 27 mörk í 42 leikjum og gaf sex stoðsendingar. Samningur Isak við Newcastle United gildir fram á mitt ár 2028, Liverpool hafði lagt fram kauptilboð í hann sem hljóðaði upp á 110 milljónir punda en því var hafnað. Það er skilningur Ornstein að forráðamenn Newcastle United gætu hallast að því að selja Svíann leggi Liverpool fram hærra tilboð í hann en að þeir þurfi á sama tíma að finna arftaka hans. Samkvæmt heimildum Ornstein á Isak að hafa tjáð forráðamönnum Newcastle United það á síðasta tímabili að það yrði hans síðasta hjá félaginu eftir að ljóst var að honum yrði ekki boðinn nýr samningur á þeim tímapunkti þar sem að Newcastle þyrfti að halda sig innan skilyrða fjármálareglna fótboltafélaga. Einhverjir hjá Newcastle taka fyrir það að þetta hafi verið staðan og að Svíinn hafi ætlað að taka upp þráðinn í viðræðum við félagið eftir síðasta tímabil. Ornstein segir hins vegar að Isak hafi tjáð Eddie Howe, knattspyrnustjóra Newcastle, það tveimur vikum fyrir lok síðasta tímabils að hann vildi fara frá félaginu og aftur eftir lokaleikinn gegn Everton í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool hefur enn áhuga á leikmanninum, Isak vill fara til Liverpool. Enski boltinn Mest lesið „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Enski boltinn Ronaldo trúlofaður Fótbolti „Dóri verður að hætta þessu væli“ Íslenski boltinn „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ Íslenski boltinn Toppurinn á ferlinum hingað til en getur gert betur Sport Bað um að grátandi krakka yrði vísað af vellinum Sport Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Íslenski boltinn Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Íslenski boltinn Ingibjörg seld til Freiburg Fótbolti Gunnlaugur byrjar vel á móti þar sem til mikils er að vinna Golf Fleiri fréttir Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Enska augnablikið: Mætti sköllóttur á Old Trafford Gerrard: Owen var betri sem táningur en Yamal og Mbappé Albert lagði upp á Old Trafford í síðasta leik United fyrir tímabilið Draumabyrjun Wrexham breyttist í martröð í lokin Isak verður áfram í frystikistunni í fyrsta leik Newcastle Meiðsli Rodri verri en menn héldu Manchester United staðfestir kaupin á Sesko Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama Sjá meira