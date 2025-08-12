Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Valur Páll Eiríksson skrifar 12. ágúst 2025 15:01 Kristinn naut sín vel á Liverpool-slagnum á Anfield árið 2006 og sá öll mörkin annað en félagi hans sem missti af þeim öllum. Samsett/Vísir/Getty Þrír dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Kristinn Kjærnested fór í frægðarför til Liverpool-borgar árið 2006 og sá grannaslag Liverpool og Everton á Anfield. Borgarslagurinn í mars 2006 var um margt merkilegur og hafði nýverið tilkynnt að Liverpool yrði menningarborg Evrópu árið 2008. Að því tilefni báru átturnar í liðunum tveimur, Steven Gerrard og James Beattie, 08 aftan á treyju sinni í stað hinnar hefðbundnu áttu. Kristinn var í góðum félagsskap á leiknum. Hann segir frá: „Ég var á vellinum þegar Liverpool og Everton mættust á Anfield í mars 2006. Steven Gerrard bar 08 þar sem Liverpool-borg var að minna á sig sem menningarborg 2008. Kappinn var hinsvegar yfirpeppaður og fékk gult á 17. mínútu fyrir að sparka bolta í burtu og mínútu síðar hlóð hann í tveggja fóta tæklingu og var sendur í bað,“ segir Kristinn og fór um margan í Liverpool-hluta stúkunnar. Liðið verandi án fyrirliða síns það sem eftir lifði leiks. Klippa: Enska augnablikið: Sigurmark Kewells Ill tímasettar barferðir ferðafélaga Kristins standa aftur á móti upp úr. „Það sem eftirminnilegast var að góður vinur minn og sessunautur skellti sér í sjoppuna á 45. mínútu. Hann ætlaði að vera fremstur áður en örtröð myndaðist. Phil Neville skoraði sjálfsmark nokkrum sekúndum síðar. Það voru því miður fleiri sem hugsuðu eins og vinurinn sem var enn í röðinni í sjoppunni þegar seinni hálfleikur byrjaði og Luis Garcia skoraði eftir eina og hálfa mínútu. Nokkrum sekúndum eftir markið kom vinurinn svo í sætið, hafði misst af báðum mörkunum,“ „Tim Cahill minnkaði muninn eftir klukkutíma leik, því marki náði minn maður. Þegar nokkrar mínútur voru eftir af leiknum ákvað vinurinn að skjótast aðeins fyrr, losna við traffíkina og tryggja okkur borð eftir leik á einum pöbbnum við Anfield og viti menn, Harry Kewell skoraði með bylmingsskoti á lokamínútunum,“ „Þetta allt saman var enn sérstakara því við vorum einnig á vellinum þegar Neil Mellor skoraði sigurmarkið gegn Arsenal tveimur árum áður í uppbótartíma. Þá hélt ég reyndar að völlurinn myndi hrynja í þeim fagnaðarlátum! Vinurinn var nýfarinn þegar Mellor skoraði en náði þó hinum tveimur mörkunum í leiknum,“ segir Kristinn. Sigurmark Kewells má sjá í spilaranum. Kristinn Kjærnested mun lýsa leikjum í enska boltanum á Sýn Sport í vetur. Hér má tryggja sér áskrift að enska boltanum hjá Sýn Sport. 