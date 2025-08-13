Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2025 21:35 Dominik Radic var hetja Njarðvíkinga sem eru ósigraðir á toppi Lengjudeildar karla. vísir/óskaró Dominik Radic skoraði sigurmark Njarðvíkur gegn Fjölni, 1-2, þegar liðin mættust í 17. umferð Lengjudeildar karla í kvöld. ÍR, sem hefur verið á toppi deildarinnar ásamt Njarðvík nær allt tímabilið, tapaði hins vegar fyrir Þrótti, 3-1. Staðan var markalaus í hálfleik í Grafarvoginum í kvöld en Oumar Diouck kom Njarðvík yfir á 56. mínútu með sínu ellefta marki í sumar. Hann er markahæstur í Lengjudeildinni. Árni Steinn Sigursteinsson jafnaði fyrir Fjölni á 64. mínútu en tólf mínútum fyrir leikslok skoraði Radic sigurmark Njarðvíkur. Strákarnir hans Gunnars Heiðars Þorvaldssonar eru ósigraðir í Lengjudeildinni og með fjögurra stiga forskot á toppnum. Fjölnismenn eru aftur á móti í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með tólf stig, einu stigi frá öruggu sæti. Viktor Andri Hafþórsson reyndist hetja Þróttar gegn ÍR í Laugardalnum. Þróttarar komust yfir með marki Liams Daða Jeffs á 59. mínútu en tveimur mínútum síðar jafnaði Gils Gíslason fyrir ÍR-inga. Viktor Andri tryggði Þrótti svo sigurinn með tveimur mörkum undir lokin. Þróttur, sem hefur fengið tíu stig í síðustu fjórum leikjum, er í 4. sæti deildarinnar með 32 stig. ÍR er í 3. sætinu með 33 stig. Upplýsingar um úrslit og markaskorara eru fengnar frá Fótbolta.net. Lengjudeild karla Fjölnir UMF Njarðvík Þróttur Reykjavík ÍR Tengdar fréttir Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Eftir þrjú töp í röð vann Selfoss afar mikilvægan sigur á HK, 3-0, á heimavelli í 17. umferð Lengjudeildar karla í kvöld. Jón Daði Böðvarsson setti heldur betur mark sitt á leikinn. 13. ágúst 2025 20:06 Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Donnarumma sagður á leið til City í sögulegum skiptum Fótbolti „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Vill þjóðina upp á dekk: „Langt síðan við höfum átt alvöru heimavöll“ Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Enski boltinn Mótherjarnir afsaka sig fyrir fram: „Hvort sem það er leikrit eða ekki“ Fótbolti Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Fleiri fréttir Guðmundur í grænt Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl Matthías ekki lengi einsamall hjá Val Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús Uppgjörið: Víkingur R – Breiðablik 2-4 | Meistararnir áfram í stuði Uppgjörið: FH – Þór/KA 5-3 | Markasúpa í Hafnafirði Heimir fær aðeins einn leik og aganefndin hittir illa á Aftureldingu KR fær þýskan varnarmann Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga „Dóri verður að hætta þessu væli“ „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum „Brugðumst vel við þeim aðstæðum sem leikurinn henti í okkur“ „Rýr stigasöfnun í deildinni vissulega áhyggjuefni“ Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Uppgjörið: Víkingur - Stjarnan 2-4 | Stjarnan sigraði Víking í viðburðarríkum leik Hallgrímur: Ef þú slakar á 1-3% er þetta fljótt að breytast Uppgjörið: Valur - Breiðablik 2-1 | Dramatískt sigurmark Vals í uppbótartíma Davíð Smári: Ánægður með orkustigið Uppgjörið: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma Sjá meira