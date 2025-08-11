Newcastle loks að fá leikmann Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 11. ágúst 2025 10:30 Malick Thiaw er á förum frá AC Milan til Newcastle United eftir þrjú ár í herbúðum ítalska félagsins. getty/Sara Cavallini Illa hefur gengið hjá Newcastle United á félagaskiptamarkaðnum í sumar. Félagið er þó nálægt því að semja við þýskan landsliðsmann. Enskir fjölmiðlar greina frá því að Malick Thiaw sé á leið til Newcastle frá AC Milan. Talið er að enska úrvalsdeildarfélagið greiði 34,6 milljónir punda fyrir leikmanninn. Thiaw, sem er 24 ára varnarmaður, kom til Milan frá Schalke í heimalandinu fyrir þremur árum. Hann á senegalskan föður og finnska móður en er fæddur og uppalinn í Þýskalandi. Thiaw hefur leikið þrjá leiki fyrir þýska landsliðið. Fjölmargir leikmenn hafa hafnað því að ganga til liðs við Newcastle í sumar en nú virðist loks vera að hlaupa á snærið hjá Skjórunum. Newcastle sækir Aston Villa heim í hádeginu næsta laugardag í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Á síðasta tímabili endaði Newcastle í 5. sæti og tryggði sér þar af leiðandi þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu. Newcastle vann einnig enska deildabikarinn í fyrsta sinn. Enski boltinn Mest lesið Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Enski boltinn Mun Jake Paul mæta Anthony Joshua í hringnum? Sport Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Breiðablik 2-1 | Dramatískt sigurmark Vals í uppbótartíma Íslenski boltinn Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum Íslenski boltinn Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enski boltinn Glasner: Myndi ekki skipta á skildinum fyrir sæti í Evrópukeppni félagsliða Fótbolti Dagskráin í dag: Besta deild karla á sviðið Sport Heimi fannst Arnar byrja of bratt með Ísland Fótbolti Viðbeinsbrotnaði þegar hann fagnaði sigri í Nascar Sport Fleiri fréttir Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Enska augnablikið: Mætti sköllóttur á Old Trafford Gerrard: Owen var betri sem táningur en Yamal og Mbappé Albert lagði upp á Old Trafford í síðasta leik United fyrir tímabilið Draumabyrjun Wrexham breyttist í martröð í lokin Isak verður áfram í frystikistunni í fyrsta leik Newcastle Meiðsli Rodri verri en menn héldu Manchester United staðfestir kaupin á Sesko Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama Sonur Rooney á hraðri uppleið hjá Man. United Enska augnablikið: Geðsturlun Georgíumannsins Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Arsenal tapar fyrstu tveimur leikjum sínum með Gyökeres Maddison frá í að minnsta kosti hálft ár Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Verðmætustu uppöldu leikmennirnir spila í Arsenal Lyfta fólki upp til að skrifa á Jota minningarvegginn Segir að þeir hafi notað Newcastle í pókerleik Sjá meira