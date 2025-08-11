Markvörðurinn Gianluigi Donnarumma verður hvergi sjáanlegur þegar París Saint-Germian mætir Tottenham Hotspur í Ofurbikar Evrópu.
Undanfarnar vikur hefur hinn 26 ára gamli Donnarumma verið orðaður frá Evrópumeisturum PSG. Ítalski landsliðsmarkvörðurinn vill ekki skrifa undir nýjan samning í París og nú hefur liðið fest kaup á öðrum markverði. Sá heitir Lucas Chevalier og var samherji Hákon Arnars Haraldssonar hjá Lille á síðustu leiktíð.
Það virðist sem Luis Enrique telji að PSG geti spilað enn betur með einhvern annan milli stanganna en liðið vann þrennuna á síðustu leiktíð ásamt því að fara í úrslit á HM félagsliða sem fram fór í Bandaríkjunum.
Hinir ýmsu fjölmiðlar hafa nú greint frá því að Donnarumma sé ekki í leikmannahópi PSG sem mætir Tottenham í úrslitum Ofurbikars Evrópu á miðvikudaginn kemur.
Gianluigi Donnarumma has been EXCLUDED from PSG’s UEFA Super Cup squad ❌It’s now expected he will leave the club this summer, and not sign a new contract ahead of it’s expiry next summer 👀 pic.twitter.com/4j78VOwzY3— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 11, 2025
Gianluigi Donnarumma has been EXCLUDED from PSG’s UEFA Super Cup squad ❌It’s now expected he will leave the club this summer, and not sign a new contract ahead of it’s expiry next summer 👀 pic.twitter.com/4j78VOwzY3
Markvörðurinn hefur verið orðaður við Man United sem gætu fengið hann ódýrt þar sem aðeins tólf mánuðir eru þangað til samningur hans í París rennur út.
Leikur PSG og Tottenham á miðvikudag verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Útsending hefst klukkan 18.50.