Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2025 19:38 Jason Daði Svanþórsson gekk í raðir Grimsby Town frá Breiðabliki í fyrra. getty/Michael Regan Dregið var í 2. umferð enska deildabikarsins í kvöld. Grimsby Town, sem Jason Daði Svanþórsson leikur með, dróst gegn Manchester United. Í pottinum voru meðal annars þau ellefu úrvalsdeildarlið sem eru ekki í Evrópukeppnum. Meðal þeirra er United sem mætir D-deildarliði á Blundell Park. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 1948 sem United og Grimsby eigast við. Tveir úrvalsdeildarleikir verða í 2. umferðinni. Bournemouth tekur á móti Brentford og West Ham United sækir Wolves heim. Everton mætir C-deildarliði Mansfield Town á nýja heimavellinum sínum, Hill Dickinson Stadium. Fyrstu umferðinni lýkur í kvöld en þá kemur meðal annars í ljós hvort Íslendingalið Birmingham City kemst áfram. Ef Birmingham vinnur Sheffield United mætir liðið Port Vale í 2. umferðinni. Stefán Teitur Þórðarson og félagar í Preston drógust gegn Hollywood-liði Wrexham. Plymouth Argyle, sem Guðlaugur Victor Pálsson leikur með, mætir Swansea City á útivelli. Leikirnir í 2. umferð Accrington Stanley - Doncaster Rovers Barnsley/Fleetwood Town - Rotherham United Birmingham City/Sheffield United - Port Vale Bolton Wanderers/Sheffield Wednesday - Leeds United Burnley - Derby County Everton - Mansfield Town Grimsby Town - Manchester United Preston North End - Wrexham Stoke City - Bradford City Sunderland - Huddersfield Town/Leicester City Tranmere Rovers/Burton Albion - Lincoln City Wigan Athletic - Stockport County Bournemouth - Brentford Bromley - Wycombe Wanderers Cambridge United - Charlton Athletic Cardiff City - Cheltenham Town/Exeter City Fulham - Bristol City Millwall - Coventry City Norwich City - Southampton Oxford United - Brighton Reading - AFC Wimbledon Swansea City - Plymouth Argyle Wolves - West Ham United